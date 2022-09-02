«Ласточка» летит в Качканар

На некоторых участках маршрута Екатеринбург – Качканар «Ласточка» разгоняется до 160 км/ч, в то время как скорость обычных электричек не превышает 120 км/ч. Фото: Алексей Кунилов

Первая скоростная электричка «Ласточка» отправилась вчера из Екатеринбурга в Качканар. Для ее пассажиров время в пути сократилось практически вдвое и составило всего 3 часа 50 минут. До сих пор до Кушвы и Качканара из уральской столицы можно было добраться электропоездом только с пересадками.

В торжественной церемонии, которая прошла на станции Екатеринбург-Пассажирский, приняли участие председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина, министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

До недавнего времени «Ласточка» доезжала только до Нижнего Тагила, теперь, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, маршрут продлен дальше на север, до Качканара. Перед поездкой первые пассажиры не скрывают радости:

– Я сейчас живу в Екатеринбурге, но в Качканар езжу к родителям. Раньше в лучшем случае это получалось раз в месяц, потому что прямых электричек не было: ездили на автобусах, это неудобно и не всегда есть билеты. Кстати, недешевые – порядка 800 рублей. Теперь, конечно, будем ездить с комфортом на скоростной электричке. Здесь и билеты дешевле – 580 рублей. Весь Качканар ждал запуска «Ласточки», – рассказала пассажирка нового маршрута Анна Малина.

На направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва (ст. Гороблагодатская) – Качканар будут курсировать три пары скоростных электричек круглогодично в ежедневном режиме. Еще одна пара «Ласточек» соединит Качканар с аэропортом Кольцово.

– Я считаю, самое главное, что жители населенных пунктов на пути следования новой «Ласточки» теперь могут доехать до Кольцово без пересадок. Это удобно, так как больше не придется ждать поезда раз в сутки, – отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Электропоезд состоит из пяти вагонов – это 386 посадочных мест. На первый рейс больше половины билетов, 200 штук, было раскуплено в Екатеринбурге.

– На этом рейсе появление «Ласточки» – дополнительный комфорт, мы едем к родственникам в Баранчинский. Хоть до них и была прямая электричка, но теперь это намного быстрее и удобнее. Тем более поезд ходит утром, днем и вечером, – рассказывает пассажир «Ласточки» Юлия Пятниковская.

Для удобства пассажиров в вагонах есть розетки для зарядки телефонов, биотуалеты, место для крупногабаритного груза и специально оборудованные места для инвалидных колясок.

– Помимо того что мы объединяем Качканар и Екатеринбург, «Ласточка» будет делать пять остановок в Нижнем Тагиле. Это уже внутригородской транспорт. Мы долго согласовывали график с министерством транспорта, чтобы он был удобен пассажирам. Но одними поездами качество поездок не улучшить, поэтому мы последовательно повышаем скорость движения на этих направлениях: перекладываем пути на железобетонные, бесстыковые, – рассказывает начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Обновление путей сделает поездку не только более комфортной, но и позволит еще сократить время в пути.

– Пуск «Ласточки» – очередной этап повышения комфорта пригородных железнодорожных перевозок. Конечно, это не завершение работы, предстоит сделать еще многое. Губернатор нам ставит задачу, чтобы вся Свердловская область была охвачена этим удобным и быстрым подвижным составом, – поделился планами Василий Старков.

Работа уже идет, отметил глава регионального минтранса, в следующем году планируется запустить «Ласточку» до Серова, на очереди – Ивдель и другие отдаленные территории.

Напомним, электропоезда «Ласточка» курсируют в Свердловской области уже семь лет. На сегодняшний день 23 состава ездят до Нижнего Тагила, Кушвы, Шали, Верхотурья, Каменска-Уральского, Кузино, Качканара. Еще четыре маршрута связывают Екатеринбург с соседними регионами – Курганской, Тюменской, Челябинской областями и Пермским краем.