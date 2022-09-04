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Общество / Авто и транспорт
4 сентября 2022, 11:39

В Нижнем Тагиле начал курсировать трамвай в честь 100-летия Роспотребнадзора

трамвай

По улицам города трамвай будет ездить весь месяц. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Сегодня в Нижнем Тагиле на маршрут № 3 вышел трамвай в честь 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы. Опубликовано видео.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, празднично оформленный трамвай будет возить пассажиров весь сентябрь. Следуя по маршруту № 3, он будет проезжать через центр города, Выю и Красный Камень.

Также надзорное ведомство опубликовало видео, как украшенный трамвай едет по улицам города.

Видео: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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