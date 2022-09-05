Схему движения на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган изменили на месяц

На участке трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган ремонтируют мост через реку Исеть. Ограничения продлятся ровно месяц, до 5 октября.
Ранее ФКУ "Уралуправтодор" информировал, что движение будет перекрыто. Объехать предлагалось через Каменск-Уральский. Однако, по данным сервиса Яндекс.Карты, на участке, где ведутся дорожные работы, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Сейчас там образовался небольшой затор.
Добавим, на той же трассе, ближе к поселку Степному, также проводятся дорожные работы. Для автомобилей введено реверсивное движение.