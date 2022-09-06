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Общество / Авто и транспорт
6 сентября 2022, 09:19

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, вернется в Кольцово по технической причине

самолет "Уральских авиалиний"

Самолет кружит над столицей Урала уже около 2 часов. Фото: Евгения Скачкова

На этапе взлета у самолета "Уральских авиалиний" обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас воздушный борт вырабатывает топливо.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейс U6-305 должен был следовать по маршруту Екатеринбург – Сочи. Однако из-за неисправности самолет "вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово". Для пассажиров подготовлен резервный борт.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, воздушное судно вылетело в 7:30 утра. Таким образом, в небе оно находится почти 2 часа.

Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, планируемое время посадки в Кольцово 9 часов 45 минут. На борту находятся 162 пассажира, из них 6 несовершеннолетних и 6 членов экипажа.

Областная газета Свердловской области

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