Самолет с неисправным шасси благополучно сел в Кольцово

Пассажиры рейса U6-305 должны были улететь в Сочи в 7:30. Фото: Евгения Скачкова

В 9:49 самолет "Уральских авиалиний", который должен был следовать по маршруту Екатеринбург – Сочи, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность в системе уборки шасси.

Ее обнаружили на этапе взлета. В течение двух часов воздушное судно находилось в небе. И только после выработки топлива борт сел в Кольцово. Сейчас он находится на стоянке, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что в самолете находились 162 пассажира, из них 6 несовершеннолетних и 6 членов экипажа. Для них подготовлен резервный борт.