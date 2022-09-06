Путепровод позволит значительно разгрузить дороги Богдановича. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области дал старт строительству моста на трассе Екатеринбург — Тюмень в ходе рабочей поездки в городской округ Богданович. Путепровод соединит северную и южную части города.

В основание будущего моста заложили триангуляционный знак, геодезическую точку отсчета, от которой начнется строительство сооружения. В мероприятии приняли участие также начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и директор компании "Бридж", которая займется строительством объекта, Владислав Новиков. Путепровод позволит значительно разгрузить дороги Богдановича.

Город делят на две части Транссибирская магистраль и железнодорожная линия Каменск-Уральский — Егоршино. Отсутствие связующей дороги блокирует как федеральную трассу, так и уличную сеть — местные жители не могут добраться до поликлиник, автовокзала, парков и бассейнов.

Проектная документация объекта уже готова: длина нового путепровода составит 32 метра, а вместе с подъездными путями — более 600 метров, в высоту — 7 метров. Помимо двух полос движения на мосту предусмотрены тротуары для пешеходов. Сейчас строители занимаются подготовкой территории, непосредственно возведение сооружения начнется в 2023 году. Проект обойдется в 324 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках строительства скоростной автомагистрали Екатеринбург — Тюмень также планируется строительство обхода Богдановича, что дополнительно снизит плотность автомобильного потока.

Помимо этого глава региона посетил в Богдановиче местный парк культуры и отдыха, который преобразился после победы во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", и испытательный участок "Чистая вода" предприятия ОАО "Огнеупоры". В последнем запустили производство минеральных фильтров для очистки воды, которое работает полностью на российском оборудовании.