Тише едешь

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Скорость прокатных электросамокатов в Екатеринбурге будут снижать во время всех массовых мероприятий. Это станет единым правилом для представителей кикшеринга. Какие еще ждут нововведения любителей средств индивидуальной мобильности, в материале «ОГ».

Безопасность превыше всего

Представители городской администрации, ГИБДД и сервисов по прокату электросамокатов в ближайшее время проведут совещание, на котором обсудят итоги этого сезона. Его участники должны будут разработать план по развитию системы кикшеринга в Екатеринбурге. Центральной темой заседания станет вопрос безопасности.

В конце августа было принято решение об ограничении скорости самокатов во время городских праздников. Председатель транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков рассказал, что во время массовых мероприятий на участке проведения праздника будут снижать скорость электросамокатов и сокращать число парковок для них. Это станет единым стандартом для всех кикшеринговых компаний.

Игорь Ощепков напомнил, что аналогичные ограничения были введены на прошедшем 20 августа Дне города. Тогда скорость самокатов была снижена с 25 до 8 километров в час, а количество стоянок для них уменьшено.

– Мы договорились с представителями кикшеринга, что и дальше при проведении больших праздников и спортивных мероприятий будем руководствоваться такими решениями, чтобы минимизировать число ДТП. Надо сказать, что это первый раз, когда нам удалось договориться со всеми представителями сервисов проката. Мы получили хороший эффект. Фактически в День города замечаний в сторону самокатов от населения не было, – рассказал председатель транспортного комитета.

По его словам, после «Ночи музыки», когда ограничения на самокаты не действовали, поступало много жалоб на людей с индивидуальными средствами передвижения, которые сильно мешали пешеходам.

Одному можно, двоим нельзя

– Вопрос безопасности для сервисов кикшеринга – главный приоритет. Мы понимаем, что сервис проката будет удобен и популярен у горожан, только если это будет безопасно. Сейчас мы разрабатываем механизм, благодаря которому на самокате нельзя будет передвигаться вдвоем. Это одно из самых частых нарушений, которое приводит к различным травмам, – рассказал пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев.

По словам Дениса Балакирева, система будет определять едет ли на самокате более одного пользователя по нескольким параметрам. Каким конкретно прокатчики держат в секрете, чтобы предотвратить возможные обманы со стороны пользователей. Сначала транспортное средство предупредит о нарушении, если оно не будет устранено, самокат остановится.

Еще одно распространенное нарушение – управление самокатом несовершеннолетним. Как правило, все выявленные случаи, когда управление самокатом передают ребенку, – это арендованная родителями техника. В этом случае сервис имеет право выписать штраф согласно оферте, а если аккаунт принадлежит ребенку – заблокировать его.

Популярность электросамокатов у горожан растет. Об этом свидетельствуют цифры. За прошлый год екатеринбуржцы проехали более 6,5 млн километров на данных средствах передвижения. При этом 95 процентов всех поездок были не развлекательного характера, а транспортного сценария, то есть люди брали самокаты, чтобы доехать до работы или по делам, а не бесцельно прокатиться с ветерком.

– Со всех самокатов мы имеем возможность собирать информацию о поездках: маршруте, его продолжительности. Большинство поездок из пункта А в пункт Б совершалось по кратчайшему маршруту. По сути, сейчас кикшеринг стал определенным видом общественного транспорта, – добавил Денис Балакирев.

Передвигаться на самокате вдвоем нельзя, тем не менее нередко этим правилом пренебрегают. Фото: Павел Ворожцов

Статистика

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 31 ДТП с участием электросамокатов, в котором погиб 1 человек и 32 получили ранения. За весь прошлый год было зафиксировано только 20 таких ДТП.

К административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 году было привлечено 477 человек. Чаще всего самокатчиков штрафуют за движение по проезжей части и проезд на запрещающий сигнал светофора. Среди грубых нарушений – управление электросамокатами мощнее 250 Ватт, не имея права управлять данными средствами (10 человек), в состоянии алкогольного опьянения (3).

В свою очередь врио начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, подполковник полиции Александр Беляков добавил, что реальное количество ДТП гораздо больше.

– Множество подобных происшествий никак не фиксируются. Например, когда электросамокат сталкивается с пешеходом. Такие инциденты зачастую не входят в общую статистику, – резюмировал Александр Беляков.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действуют 3 крупных сервиса кикшеринга, у которых насчитывается более 4 тысяч электросамокатов.