Пробковый ликвидатор

Владислав Новиков (справа) рассказал Евгению Куйвашеву, что мост будет однопролетным и стоять будет на буронабивных сваях. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Вчера в Богдановиче губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, председатель Законодательного собрания региона Людмила БАБУШКИНА и глава Свердловской железной дороги Иван КОЛЕСНИКОВ дали старт строительству моста через железнодорожные пути на въезде в город. Новый путепровод избавит от многочасовых пробок жителей муниципалитета и транзитный транспорт, идущий в том числе в другие регионы Уральского федерального округа. Мост планировалось ввести в работу осенью 2024 года, но это произойдет уже в следующем году.

Пробкам – нет

Строительство моста через железнодорожный переезд в Богдановиче очень ждали. По городу проходит федеральная трасса Екатеринбург–Тюмень, на улице Кунавина она пересекает железнодорожную ветку Каменск-Уральский – Егоршино. В сутки по переезду проходит 41 состав, на каждый уходит по 10–15 минут ожидания – автотранспорт стоит у закрытого шлагбаума. В общей сложности жители Богдановича и «транзитники» простаивают в пробках по 10 часов, километровые очереди из легковушек и фур заставляют людей нервничать и вдобавок наносят вред окружающей среде.

– Часто езжу с мужем из Екатеринбурга в Богданович в гости к сестре. И каждый раз наше маленькое путешествие превращается в нервотрепку. Только прошел один поезд – и ты радуешься, что сейчас откроют движение… А нет – едет второй, и ты снова ждешь… Один раз мы на полтора часа опоздали на свадьбу к племяннице – регистрация прошла без нас. Кое-как заехали в город и попали уже в кафе, где народ вовсю праздновал. Обидно было, я на всю жизнь запомнила, – рассказала постоянная читательница «ОГ» Надежда Макарьева.

Жители Богдановича в соцсетях неоднократно жаловались: вечные пробки на переезде затрудняют работу пожарных, спасателей, бригад скорой медицинской помощи. Улично-дорожная сеть блокируется – люди не могут попасть в поликлиники, на автовокзал, в бассейн или парк. Кроме того, здесь регулярно происходят крупные ДТП: в 2019 году водитель фургона Iveco напрочь снес защитный барьер и будку стрелочника около железнодорожных путей, а в 2014-м грузовик МАЗ въехал в пассажирский поезд – травмы получили водитель и помощник машиниста.

Проедут все

Единственный способ решить проблему – построить в Богдановиче мост через железнодорожные пути, так как объездной трассы у города нет. К такому выводу муниципальные и региональные власти пришли еще два года назад. За это время областной Минтранс совместно с мэрией разработал проект мостового перехода, выбрал подрядчика. Старт строительства был намечен на август-сентябрь 2022 года (что и произошло), стоимость проекта составила 324 млн рублей.

Как сообщил «ОГ» руководитель компании-подрядчика Владислав Новиков, протяженность нового путепровода из асфальтобетона – 28 метров, ширина проезжей части – 9 метров. К мосту проложат 645 метров подъездных путей, будут две полосы движения. Процесс строительства разбит на четыре этапа: сначала – перенос коммуникаций, затем установка опор и надвижка пролета, далее – устройство водопропускной системы и асфальтирование вкупе с освещением. Путепровод выдержит любой груз, включая фуры-многотонники, и прослужит минимум 100 лет.

В основании будущего моста губернатор Евгений Куйвашев и начальник СвЖД Иван Колесников установили первый триангуляционный знак – геодезическую точку отсчета, с которой начнется строительство всего сооружения. Знак в виде прямоугольного столбика был опущен в глубокую яму и для прочности обложен бетоном.

– Жители Богдановича страдают от пробок не один год, строительство моста позволит навсегда решить эту проблему, – сказал глава региона.

Успеем раньше

По контракту сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен к ноябрю 2024 года. Но строители рассчитывают завершить работу досрочно.

– Особых технических сложностей с возведением этого моста нет, поэтому закончим все уже в следующем году, – заявил губернатору Владислав Новиков.

Путепровод через железнодорожные пути – не единственный крупный инфраструктурный проект Богдановича. Как сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, присутствовавший на мероприятии, к 2025 году планируется построить Южный обход города в рамках строительства скоростной автомагистрали Екатеринбург–Тюмень.

– Проект сейчас находится на государственной экспертизе, он тоже социально значимый. Объездная магистраль еще больше разгрузит транспортную сеть Богдановича, – отметил глава ведомства.