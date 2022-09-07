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Общество / Авто и транспорт
7 сентября 2022, 18:07

В Екатеринбурге расширили список пассажиров-льготников

общественный транспорт

Новый тариф начнет действовать через неделю. Фото: Полина Зиновьева

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, теперь не только студенты, но и аспиранты, адъюнкты высших военно-учебных заведений, а также ординаторы смогут рассчитывать на спецтариф при проезде в общественном транспорте. Цена билета для перечисленных категорий составит 28 рублей 50 копеек. Изменения вступят в силу с 15 сентября.

По данным пресс-службы мэрии, решение было принято после обращения совета молодых ученых Уральского отделения РАН, с целью снижения финансовой нагрузки на аспирантов и ординаторов, а также повышения их транспортной мобильности.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге расширили список пассажиров-льготников