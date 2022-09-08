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Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2022, 12:22

Ограничение на полеты в южные и центральные аэропорты России продлили до 16 сентября

Самолет

Все остальные аэропорты работают штатно. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 отечественных аэропортов южной и центральной частей страны. Ограничение будет действовать до 16 сентября.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Брянска, Белгорода, Краснодара, Липецка, Воронежа, Геленджика, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты работают штатно.

Самолетам рекомендовано перевозить граждан по альтернативным маршрутам, через Москву, Ставрополь, Сочи, Волгоград и Минеральные воды, сообщается на сайте Росавиации.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 10 сентября. Добавим, что в связи с закрытием ряда российских аэропортов образовалась экономия средств федерального бюджета, и деньги было решено использовать на субсидирование авиарейсов. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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