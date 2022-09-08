Владимир Путин открыл движение по ЕКАД

Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 8 сентября открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет.

Президент запустил движение командой "Вперед!".

Помимо открытия Екатеринбургской кольцевой дороги, глава государства также принял участие в запуске движения по участку трассы М-12 Москва – Казань длиной 23 км, который соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Также 8 сентября для проезда открылся 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск.

ЕКАД позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть Екатеринбурга, а также объединить в транспортный каркас целый ряд значимых федеральных дорог: Пермский тракт, трассу М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт.

"В прошлом году был установлен рекорд отремонтированных дорог в России — 162 млн квадратных метров. В этом году будет реконструировано не меньше. <...> Общий объем федеральных средств, направленных на завершение строительства ЕКАД, составил свыше 12 млрд рублей. Благодаря этому завершить кольцевую дорогу удалось на 2 года раньше", — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Глава государства напомнил, что до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва – Казань – Екатеринбург. С учетом действующей автодороги "Нева" время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часов.

"Екатеринбург окольцован! Спустя почти 30 лет после начала работ мы замкнули кольцо ЕКАД и официально открыли по нему движение. <...> Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились. Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год", — сказал губернатор Свердловской области.