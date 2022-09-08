Темы дня

Общество / Авто и транспорт
8 сентября 2022, 18:29

Владимир Путин открыл движение по ЕКАД

ЕКАД

Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 8 сентября открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет.

Президент запустил движение командой "Вперед!".

Помимо открытия Екатеринбургской кольцевой дороги, глава государства также принял участие в запуске движения по участку трассы М-12 Москва – Казань длиной 23 км, который соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Также 8 сентября для проезда открылся 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск.

ЕКАД позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть Екатеринбурга, а также объединить в транспортный каркас целый ряд значимых федеральных дорог: Пермский тракт, трассу М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт.

"В прошлом году был установлен рекорд отремонтированных дорог в России — 162 млн квадратных метров. В этом году будет реконструировано не меньше. <...> Общий объем федеральных средств, направленных на завершение строительства ЕКАД, составил свыше 12 млрд рублей. Благодаря этому завершить кольцевую дорогу удалось на 2 года раньше", — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Глава государства напомнил, что до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва – Казань – Екатеринбург. С учетом действующей автодороги "Нева" время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часов.

"Екатеринбург окольцован! Спустя почти 30 лет после начала работ мы замкнули кольцо ЕКАД и официально открыли по нему движение. <...> Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились. Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год", — сказал губернатор Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2022, 19:42 / Общество
Под Алапаевском перевернулся Hyundai Accent с шестью людьми в салоне
08.09.2022, 18:29 / Общество
Владимир Путин открыл движение по ЕКАД
08.09.2022, 17:59 / Общество
В Свердловской области начали вакцинацию населения против гриппа
08.09.2022, 17:35 / Спорт
На Среднем Урале создали два новых спортивных учреждения
08.09.2022, 17:24 / Спорт
Хорват Сильвие Бегич перешел из "Рубина" в "Урал"