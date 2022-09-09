Между Екатеринбургом и Красноуфимском начнет курсировать "Ласточка"

Планируется развитие железнодорожного движения на север области. Фото: Алексей Кунилов

Скоростной электропоезд "Ласточка" поедет по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск в 20-х числах сентября. Об этом сообщил начальник СвЖД Иван Колесников в ходе сегодняшнего заседания оперштаба по социальной и экономической стабильности в Свердловской области.

Ситуация в сфере железнодорожного транспорта стала основным вопросом встречи. По поручению главы Среднего Урала, после определения станции, на которую будет прибывать поезд, главам северных городов нужно будет продумать автобусные маршруты до нее. Это необходимо, чтобы людям из соседних муниципалитетов было удобно доезжать до вокзала и пересаживаться в "Ласточку".

Также на совещании обсуждались строительство наземного метро в Екатеринбурге и превращение региона в "Сухой порт", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 2 сентября из Екатеринбурга электропоезд стартовал в Качканар. Позже планируется отправлять "Ласточки" на север региона. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков заявлял: "Думаю, мы дотянемся до Серова в следующем году и будем двигаться дальше".