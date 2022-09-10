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Общество / Авто и транспорт
10 сентября 2022, 14:10

На выезде из Екатеринбурга автомобилисты встали в длинную пробку

  Валерия Белякова
Пробка

Пробка в несколько километров образовалась на выезде на Тюменский тракт. Фото: Павел Ворожцов

Пробка в несколько километров образовалась на выезде из Екатеринбурга по дублеру Сибирского тракта, ведущему в Тюмень. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднения в движении начинаются у развязки на поселок Исток.

Автомобилисты сообщают о дорожных работах на трассе. В надежде объехать затор, многие направились на дорогу, расположенную параллельно тракту. Однако, спасения водители не нашли, из-за плотного потока машин там тоже образовалась пробка.  

Фото: скриншот Яндекс.Карты

По данным сервиса, затруднения в движении на дублере Сибирского тракта заканчиваются недалеко от поворота на поселок Косулино.

В этом году Тюменский тракт неоднократно вставал в большую пробку. В августе автомобилисты жаловались на затор длиной в 7 километров.

Областная газета Свердловской области

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