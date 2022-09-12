В село Елизаветинское под Нижним Тагилом снова пустили автобусы

Автобус начал ходить с 10 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Из-за плохого состояния дороги, ведущей к населенному пункту, село осталось без общественного транспорта. Автобусного сообщения там не было с мая.

Задача съездить в магазин, в больницу или по другим делам в город для многих стала проблемой. Если нет личного автомобиля, то приходилось либо идти несколько километров через лес до большой дороги, либо искать соседей с машиной.

За помощью местные жители обратились к губернатору Свердловской области. Евгений Куйвашев поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства решить вопрос в кратчайшие сроки. К задаче подключился и глава Нижнего Тагила.

"Проблема с возобновлением автобусного сообщения возникла из-за состояния автомобильной дороги. По поручению губернатора дорожники провели оперативные мероприятия по восстановлению дорожного покрытия и устранению дефектов. Затем специалисты регионального минтранса и управления автодорог выехали в село, встретились с жителями. Совместно с ними определили расписание, по которому будут курсировать автобусы, чтобы оно в первую очередь было удобно для них", — рассказал замначальника управления автомобильных дорог области Данил Засыпкин.

Теперь автобус № 110 Нижний Тагил — Елизаветинское в летний период будет ходить пять дней в неделю два раза в день, в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. С октября по май останутся только рейсы по пятницам и субботам. В случае необходимости расписание будет скорректировано. Протяженность маршрута составляет 39 километров. Всего на маршруте 19 остановок. Время в пути — чуть более часа.

Отмечается, что существовавший раньше маршрут не был внесен в официальный реестр. Водитель мог устанавливать плату за проезд, пропускать остановки и рейсы по своему желанию, отмечает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, в перспективе подъезд к селу Елизаветинское ждет реконструкция. Учитывая высокую социальную значимость, работы включены в перечень региональных дорог Свердловской области, в отношении которых планируется разработка проектной документации на проведение работ до 2023 года.