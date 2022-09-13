Марат Хуснуллин: еще 43 км трассы Екатеринбург – Тюмень введут в 2022 году

По трассе Р-351 проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок. Фото: сайт Правительства РФ

Работы по модернизации трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень идут по плану. В прошлом году было введено 40 км дороги, а в этом году откроется еще 43 км.

Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. "В рамках развития транспортного коридора "Запад – Восток" мы продолжаем выполнять поручения президента", – добавил он.

Вице-премьер напомнил, что проектом до 2025 года планируется увеличить количество полос движения до 4 на участке протяженностью 103,6 км и построить обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, поселка Белоярского и города Богдановича протяженностью 72,4 км. Также будут обновлены барьерные ограждения, модернизированы мосты и путепроводы через железную дорогу, возведены надземные пешеходные переходы.

По словам Марата Хуснуллина, по Тюменской области проходит меньшая часть трассы Р-351 протяженностью 31 км. Этот участок станет полностью четырехполосным с разделением встречных потоков барьерными ограждениями до конца 2022 года. А осенью будет введен и участок дороги 35 км, проходящий по Среднему Уралу.

Трасса протяженностью 306,2 км обеспечивает кратчайший путь из Свердловской области в Тюменскую, а также к северным регионам России. По ней проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок, говорится на сайте кабмина.