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Общество / Авто и транспорт
13 сентября 2022, 21:02

Проект наземного метро Екатеринбурга обойдется минимум в 100 миллиардов рублей

  Валерия Белякова
Железная дорога

Больше 100 миллиардов рублей потребуется на реализацию проекта наземного метро в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Затраты на реализацию наземного метро в Екатеринбурге превысят 100 миллиардов рублей. Об этом заявил мэр Алексей Орлов во время выступления на московском форуме "Российская неделя ГЧП".

Градоначальник рассказал об опыте столицы Свердловской области в развитии муниципально-частного партнерства, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. С участием РЖД в столице Среднего Урала реализуют проект наземного метро и транспортно-логистического центра. 

"Наземное метро — это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов рублей. Сегодня мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах наземного метро", — рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он добавил, еще один крупный государственно-частный проект — транспортно-логистический центр "Екатеринбург" станет основой для формирования логистического каркаса Свердловской области и поможет в развитии соседних городских округов.

"Реализовав его, мы сформируем современный транспортно-логистический узел международного, всероссийского и межрегионального масштаба", — подчеркнул градоначальник.

Напомним, в Екатеринбурге о развитии наземного метро заговорили несколько лет назад. Предполагается, что его маршруты будут соединять областной центр с городами-спутниками.

Областная газета Свердловской области

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