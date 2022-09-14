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Общество / Авто и транспорт
14 сентября 2022, 13:41

Рядом с "Екатеринбург Ареной" установят новые знаки "Остановка запрещена"

карта

Остановку и стоянку транспорта запретят на внутриквартальном проезде от улицы Репина до дома № 4 на той же улице. Фото: карта на сайте администрации Екатеринбурга

До конца года в центре Екатеринбурга появятся новые знаки "Остановка запрещена" с предупреждающими табличками "Работает эвакуатор". Их установят рядом со стадионом "Екатеринбург Арена".

Остановку и стоянку транспорта запретят на внутриквартальном проезде от улицы Репина до дома № 4 на той же улице.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, специалисты учли мнение местных жителей, которые неоднократно обращались в мэрию с просьбой оптимизировать пропускную способность на данном участке. Знаки помогут бороться с пробками на улице Репина. 

Областная газета Свердловской области

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