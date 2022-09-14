Пересадим даром

За 50 минут пассажир должен успеть пересесть с одного трамвая на другой – тогда пересадка будет бесплатной. Фото: Владимир Мартьянов

С 19 сентября в Нижнем Тагиле заработает система бесплатных пересадок на трамваях. В муниципалитетах Свердловской области это первый подобный опыт. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь ТЕМНОВ специально для «ОГ» раскрыл подробности реформы.

Как это работает

Повременно-пересадочная система бесплатных пересадок – второй этап реформы электротранспорта, которую МУП «Тагильский трамвай» реализует при поддержке мэрии Нижнего Тагила. Первый этап – ввод кондукторских терминалов (валидаторов) для безналичной оплаты проезда – был выполнен в 2019 году.

Система будет действовать только при безналичной оплате проезда (банковской картой или приложением с мобильного устройства). Пассажир сможет приобрести разовый билет на поездку, который позволит один раз пересесть на трамвай любого другого маршрута без дополнительной платы (за исключением маршрута, проезд по которому уже оплачен). Пересаживаться можно на любых удобных остановках, лимит бесплатного времени – 50 минут.

Отсчет времени начинается в первом трамвае – с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора. В течение 50 минут при прикладывании карты к терминалу в следующем трамвае дополнительное списание денег производиться не будет. В этом пассажир может убедиться в личном кабинете своего банка. Время оплаты проезда указано на билете, терминалы кондукторов синхронизированы с системой единого времени.

– Мы долго шли к этим изменениям, провели множество самых разных тестирований в плане программного обеспечения и технических возможностей наших трамваев. Те же 50 минут – это время, не взятое с потолка: сотрудники МУП сами катались по всем маршрутам и пробовали сделать одну пересадку за этот интервал. Проверили и пришли к выводу – это вполне реально. О многоразовых пересадках речи пока не идет, это дальняя перспектива, – говорит Игорь Темнов.

Возможность бесплатных пересадок при оплате проезда «безналом» предоставлена для всех категорий пассажиров – как по полному тарифу, так и по льготному. Вне зависимости от того, решит пассажир поехать с пересадкой или нет, величина платы одинакова: 22 рубля – полный тариф, 14 рублей – льготный.

Справка В Нижнем Тагиле действуют 11 трамвайных маршрутов, которые охватывают весь город. На маршруты выходят 62 вагона по будням и 41 – по выходным. За прошлый год тагильские трамваи перевезли 11 млн пассажиров, в этом году планируется 11,6 млн.

Почему «безнал»

В отличие от оплаты «наличкой», безналичные платежи легче контролировать. Значит, риск злоупотребления бесплатными пересадками минимален.

– Прежде чем вводить такую систему, мы изучили опыт других городов, где она уже действовала, – сообщил руководитель «Тагильского трамвая». – Показательный пример – город Пермь, где пассажиры с «наличкой» неоднократно скандалили с кондукторами по поводу последних минут права бесплатной пересадки. Зафиксированы случаи передачи купленных за «наличку» билетов на остановках другим пассажирам – своим родственникам, знакомым. Ряд пассажиров на остановочных пунктах вытаскивали билеты из урн. Все это делалось, чтобы проехать на трамвае полностью «на халяву». Поэтому мы решили ввести систему бесплатных пересадок только для безналичной оплаты проезда.

Мониторинг новой системы МУП «Тагильский трамвай» будет вести в ежедневном режиме. Банковские карты для оплаты проезда сегодня используют почти 50 процентов пассажиров электротранспорта, и в ближайшее время, по прогнозам предприятия, эта цифра будет только расти.

– Мы организуем обратную связь с пассажирами, чтобы при необходимости на основании их отзывов корректировать работу. Задать вопрос или внести предложение по работе новой трамвайной системы горожане могут на нашем официальном сайте и на странице предприятия в соцсетях. Мы обязательно ответим, – говорит Игорь Анатольевич.

Опыт столицы Два года назад в Екатеринбурге на электронной транспортной карте «ЕКАРТА» ввели пересадочные тарифы на 60 и 30 минут. В течение этого времени пассажир, владеющий картой, может бесплатно пересесть на любой вид общественного транспорта, причем неоднократно. Если пассажир не укладывается в отведенное время, плата за проезд взимается снова. Как сообщили в АО «И-Сеть», обслуживающем карту, данные тарифы востребованы и екатеринбуржцы регулярно ими пользуются.

Ехать быстрее

Как сообщили в МУП «Тагильский трамвай», запланирован и третий этап реформы – изменение самой маршрутной сети. К нему приступят со следующего года. Главная цель нововведений – сократить время ожидания трамвая пассажирами и время перемещения их по городу.

– За счет перераспределения трамваев интервалы движения по всем линиям значительно уменьшатся. Маршруты с большими интервалами, которые редко используются, будут закрыты. Вагоны с этих маршрутов перейдут на более популярные рейсы. Это избавит пассажиров от долгого ожидания электротранспорта на остановках. Соответственно, будем менять и расписание движения, чтобы максимально удобно состыковать трамваи разных маршрутов на пересадочных остановках. Это наша ближайшая задача, – резюмировал Игорь Темнов.

Новинки на рельсах Нижний Тагил закупает 12 новых низкопольных трамваев модели 71–412 от компании «Уралтрансмаш». Восемь вагонов начнут курсировать уже в этом году, еще четыре – в следующем. Средства на обновление электротранспорта в сумме 830 млн рублей город получил из федерального бюджета по нацпроекту «Экология».