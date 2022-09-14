Из-за "Кросса нации" в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта

Горожанам необходимо заранее выбрать маршрут с учетом изменения схемы движения общественного транспорта. Фото: Владимир Мартьянов

В ближайшую субботу, 17 сентября, в столице Урала изменится схема движения 3 троллейбусов и 10 трамваев. Это связано с проведением "Кросса нации".

По данным ЕМУП "Гортранс", с 8:00 до 14:30 закрывается движение троллейбусов по улицам Малышева, Мира от остановки "Гостиница Центральная" до конечной станции "Академическая" в обоих направлениях.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

А с 10:45 до 14:30 — движение трамваев по проспекту Ленина (от Луначарского до Гагарина) и по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки "Блюхера" до "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Напомним, торжественная церемония открытия мероприятия состоится в 11:30 напротив главного учебного корпуса УрФУ. В 11:50 стартует забег с участием почетных гостей праздника. В полдень на дистанцию выйдут все любители бега. По традиции они получат футболки с символикой спортивного праздника. Подробнее о забеге читайте здесь.