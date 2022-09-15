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Общество / Авто и транспорт
15 сентября 2022, 14:59

Екатеринбуржцам предложили выбрать цвет для новых троллейбусов

цветные троллейбусы

Троллейбусный парк обновят к предстоящему 300-летию Екатеринбурга. Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга готовят документы для проведения конкурса на закупку новых троллейбусов. Цвет общественного транспорта, который поедет по улицам уральской столицы, предложено выбрать горожанам.

О старте голосования рассказал мэр Алексей Орлов в личном telegram-канале. "Общественный транспорт должен не только делать жизнь людей удобней, но и радовать их глаз, украшать улицы. Поэтому мы решили провести общегородское голосование", — написал он.

Сделать выбор можно на официальном интернет-портале Екатеринбурга. В числе вариантов синий, желтый, красный и оранжевый цвета. Итоги голосования станут известны 21 сентября.

Возможность на четверть обновить парк троллейбусов к предстоящему 300-летию столицы Урала появилась благодаря встрече президента РФ и губернатора Свердловской области, говорится на сайте мэрии. Отмечается, что всего планируется закупить 45 машин с увеличенным автономным ходом, что позволит продлить маршруты в новые районы без создания допинфраструктуры.

На закупку электротранспорта город получит 1 млрд рублей из федеральной казны. Кроме того, из областного и муниципального бюджетов будет выделено по 225 млн рублей. Ожидается, что первая партия троллейбусов (20-23 единицы) прибудет в Екатеринбург до конца текущего года, остальные — в первом полугодии 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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