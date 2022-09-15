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Общество / Авто и транспорт
15 сентября 2022, 18:30

За 4 года отремонтировано 11 подъездов к деревням и селам Среднего Урала

ремонт дороги

Дорожный нацпроект вносит существенный вклад, помогая ремонтировать ключевые дороги. Фото: Павел Ворожцов

Благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников десятки свердловских деревень и сел получили качественную круглогодичную связь с ключевыми трассами. Более сотни километров дорог отремонтированы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКАД).

В 2022 году на дорожную деятельность предусмотрено более 30 млрд рублей. Это на 11,3% больше, чем в прошлом году. В том числе из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог Свердловской области поступило 6 млрд рублей.

Как отмечают в департаменте информполитки региона, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев уделяет особое внимание дорогам, проходящим по сельским территориям. Так, по программе "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года" ежегодно около миллиарда рублей направляется на проектирование, строительство и ремонт дорог до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с крупными автотрассами.

В рамках регпрограммы отремонтированы подъезды к деревням Катырева, Шаламы, Мартьяново, к селам Ильинское, Казаковское, Нижнее Село, Большие Карзи, Чусовое, к поселку Красный и к станции Аять. Также приведен в порядок подъезд к поселку Пасынок, а в рамках нацпроекта БКАД — расположенный на нем мост. Всего по нацпроекту в области в этом году ремонтируют 75 км региональных дорог, 7 мостов.

Областная газета Свердловской области

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