Инструкция по применению: квадрокоптер

Фото: Полина Зиновьева

На недавнем Совете общественной безопасности (СОБ) Свердловской области и Координационном совещании по обеспечению правопорядка губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ обратил внимание, что в регионе увеличилось количество квадрокоптеров, и поручил разъяснить владельцам беспилотников правила их безопасного использования. Как узаконить купленный дрон, какая ответственность предусмотрена за полет в запретной зоне и как к требованиям властей относятся пилоты – в материале «ОГ».

На подъеме

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), получившие распространение в последние десять лет, называют квадрокоптерами – по числу несущих винтов. Реже встречаются модели с большим или меньшим количеством винтов. Как правило, на дроны устанавливают камеры, которые позволяют вести съемку с воздуха. БПЛА можно разделить на три класса: новичковые, любительские и профессиональные. Если первые это больше игрушка, то последние активно используются в коммерческих целях, а также военными и спецслужбами.

– Когда дроны только появились на российском рынке, позволить себе их купить могли только профессиональные видеографы, – рассказали «ОГ» в крупном специализированном магазине по продаже радиоуправляемых моделей. – Затем конкуренция между производителями выросла и цены даже на продвинутые модели снизились – их стали покупать люди, далекие от профессиональной съемки. В основном это люди средних лет и подростки. С февраля этого года наблюдается дефицит моделей от крупных западных брендов – поэтому ждем рост продаж китайских дронов в низком и среднем ценовом сегменте.

Сегодня купить квадрокоптер можно не только в специализированных, но и в крупных сетевых магазинах Екатеринбурга. Цена на дроны начинается от трех тысяч рублей за самую простую модель, которая может провести в воздухе буквально несколько минут. Квадрокоптеры среднего уровня с неплохой камерой и автономностью можно приобрести в ценовом диапазоне от 15 до 50 тысяч рублей. Верхний предел стоимости практически неограничен.

Согласно докладу аналитического центра автономной некоммерческой организации «Аэронет», объем отечественного рынка беспилотных устройств к 2025 году может достичь 2,5 млн единиц, или 3 процента от мирового. Точное количество дронов, которые в настоящее время находятся на руках у населения, подсчитать невозможно – многие покупатели не ставят беспилотники на учет.

В прошлом году Федеральным агентством воздушного транспорта получено 28,5 тысячи заявлений о постановке на учет дронов с массой от 0,25 до 30 килограммов. При этом 80 процентов зарегистрированных беспилотников принадлежит физическим лицам. Всего же в базе данных беспилотных гражданских воздушных судов Росавиации числится 42,2 тысячи устройств. То есть на каждый регион страны приходится в среднем по 500 беспилотников.

Увеличился интерес к квадрокоптерам и в Свердловской области. Но вместе с тем выросло и количество происшествий в воздухе, на что обратил внимание губернатор:

– С каждым днем неконтролируемый запуск такой техники вызывает все больше опасений, – сказал на заседании Совета общественной безопасности Евгений Куйвашев. – Сейчас на территории Свердловской области официально зарегистрированы 1 200 беспилотников, но фактически их гораздо больше. Как правило, приобретая квадрокоптеры и дроны, люди могут и не знать о том, что использование многих разновидностей беспилотников регламентировано законодательством, требует оформления разрешений и предоставления планов полетов.

Разобраться в нюансах регистрации, запуска и фотографирования с воздуха, а также в законодательстве, регулирующем полеты, действительно непросто. «ОГ» подготовила своеобразную инструкцию с конкретными примерами, которая поможет обладателям дронов это сделать.

БПЛА не НЛО

13 сентября сотрудники отдела охраны Исправительной колонии в Екатеринбурге перехватили дрон, с помощью которого злоумышленники пытались доставить на территорию пенитенциарного учреждения два телефона. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, установить владельца квадрокоптера не удалось – на устройстве не было бортового номера.

Как и в случае с автомобилем, БПЛА должен быть легко опознаваем в случае необходимости. Это вопрос безопасности. С марта этого года минимальный вес летательного аппарата, который подлежит обязательной регистрации, снизился с 250 граммов до 150. То есть теперь практически любой мало-мальски продвинутый коптер с камерой необходимо регистрировать в Росавиации. Сделать это можно двумя способами:

онлайн через портал «Госуслуги» либо на портале учета беспилотных воздушных судов;

по почте, на адрес Федерального агентства воздушного транспорта: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2. На конверте необходимо сделать отметку «Учет БВС».

После получения ответа и постановки аппарата на учет ему присваивается «бортовой номер», который нужно нанести на корпус до начала полетов.

– Дрон у меня уже давно, поэтому, как только стало нужно его регистрировать, я это сделал, – рассказал «ОГ» фотограф Илья Сафаров. – Занимает это минут 15: сфотографировал, написал заявление. Потом мне пришло электронное письмо со сканом документа о постановке на учет. Решил зарегистрировать, потому что зачем мне проблемы на пустом месте – это не так сложно, а штрафы достаточно большие.

Если владелец потерял, продал или подарил беспилотник, об этом надо сообщить в Росавиацию. Новый собственник должен встать на учет в течение десяти дней. Согласно действующему законодательству, за управление летательным аппаратом без регистрации предусмотрен административный штраф в размере до 2 500 рублей либо лишение права управления беспилотником на год.

Впрочем, пока за это наказывают не так часто – согласно данным судебной статистики, за прошлый год в России было выявлено всего 100 нарушений. Но расслабляться не стоит: статья 11.5 Кодекса об административных правонарушениях обычно идет «в нагрузку» к статье 11.4 – «Нарушение правил использования воздушного пространства», то есть пилоту без регистрации с большой вероятностью придется оплатить сразу два штрафа. Причем второй будет куда больше первого.

Действуем по плану

13 сентября сотрудники Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса России задержали и передали полиции пилота параплана, который пролетел над территорией Рефтинской ГРЭС. Мужчине придется заплатить крупный штраф. Любые полеты над крупными энергетическими объектами страны запрещены законодательно. Это касается и парапланеристов, и пилотов БЛА.

Летать дронам можно не везде, и иногда нужно получить разрешение на полет с предоставлением детального плана. Как разъяснила Уральская транспортная прокуратура, разрешение не потребуется, если выполняются определенные условия:

взлетная масса беспилотника не превышает 30 кг; пилот находится в визуальном контакте с дроном и взлетает в светлое время суток на высоту не более 150 метров; полет проходит вдали от мест проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований, вне диспетчерских зон аэропортов, запретных зон, зон ограничения полетов.

Перед полетом в ограниченных зонах владельцу дрона надо подать план полета в центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. В Свердловской области этим занимается Аэронавигация Урала. В плане необходимо указать бортовой номер беспилотника, маршрут, время вылета и время в небе.

Как рассказал Илья Сафаров, в зонах около стадиона и аэропорта полеты ограничены программным обеспечением дрона, и чтобы снять это ограничение, нужно запрашивать разрешение на полет.

– Это разрешение нужно приложить к заявлению в службу поддержки производителя, тогда они снимут ограничение на какое-то время. Процедура мне не очень нравится, нужно делать ее проще, – пояснил фотограф.

Для полетов над городом в любом случае нужно разрешение от местных органов власти. Если речь о Екатеринбурге, получить его можно несколькими способами: принести лично или отправить по почте пакет документов в Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации либо в Центре муниципальных услуг и МФЦ. К заявлению нужно приложить копию паспорта, свидетельство о постановке дрона на учет и проект полетного плана. Также нелишним будет приложить страховку – она не требуется для полетов, но если вы причините вред чужому имуществу, то страховка покроет ущерб. Срок выдачи разрешения, согласно регламенту, не должен превышать 11 дней.

– Наша команда пыталась поставить дрон на учет, но решили, что нам это не надо, – рассказал на условиях анонимности популярный екатеринбургский фотограф. – А согласование полетов могло длиться неделями – съемки не предполагают такой большой срок. Поэтому в городе летаю на свой страх и риск. Самый большой риск от дрона – что он упадет в толпу и покалечит кого-нибудь. Стараюсь поэтому летать в пять утра, когда на улицах нет людей. А за городом ты вообще никому не нужен, взлетай – и все.

Если летать без согласования, то есть риск нарушить правила использования воздушного пространства – та самая статья 11.4 КоАП. Для физических лиц по ней предусмотрены большие штрафы – от 20 до 50 тысяч рублей. В августе этого года жителя Тюмени оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что тот взлетел над коттеджным поселком, не имея на то разрешения. Сам мужчина утверждает, что хотел лишь проверить работоспособность дрона.

Сейчас вылетит птичка

21 августа этого года в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали гражданина, который снимал с квадрокоптера строительство Восточного скоростного диаметра. Пилот собрал «полный комплект» нарушений – снимал без разрешения, летал в запретной зоне и не поставил устройство на учет.

Многие дроны оснащены фото- и видеокамерами и могут снимать с воздуха. Минтранс относит эту деятельность к авиационным работам, а значит, владелец беспилотника обязан получить сертификат эксплуатанта, который выдается на три года с возможностью продления. В Росавиации пояснили, что данный сертификат нужно получать только юридическим лицам. Такой документ оформляют, например, организации, которые контролируют исправность нефтяных или газовых трубопроводов.

В Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу корреспонденту «ОГ» сообщили, что съемку с воздуха нужно в обязательном порядке согласовывать с Федеральной службой безопасности, если полет проходит над приграничной территорией либо над объектами ведомства, находящимися в запретных зонах. Также требуют согласования полеты и съемка над объектами Министерства обороны.

Расположения войсковых частей, полигоны, объекты атомной энергетики лучше облетать стороной, чтобы не быть обвиненным еще и в шпионаже. Для дроноводов есть специальные сервисы, которые на карте показывают запретные зоны и зоны ограничения полетов, а также сообщают информацию о необходимых согласованиях. Map.avtm.center показывает погодные условия в зоне полета, телефоны контролирующих организаций и метки пользователей о помехах. Например, с помощью него мы узнали, что в Екатеринбурге полетать над Историческим сквером не получится – сильные помехи, можно потерять устройство. Сервис «Полетные планы» не только отображает запретные зоны на карте, но и позволяет построить маршрут полета, а затем выгрузить его. Наконец в интернет-сообществе PilotHub помимо стандартной карты можно найти единомышленников.

Следует помнить, что на съемку с дрона распространяются те же ограничения, что и на обычную фотосъемку: нельзя снимать конкретного человека без его разрешения и другим образом нарушать неприкосновенность частной жизни. А вот снимать и выкладывать в общий доступ записи, на которых видно совершение преступления – можно. Главное, самому не совершить правонарушение и не стать фигурантом уголовного дела: за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ суд может оштрафовать гражданина на сумму до 200 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до двух лет.

Итак, вы купили дрон Если дрон весит больше 150 граммов, его надо поставить на учет в Росавиации.

Для полетов в городе нужно получить разрешение администрации.

Если вы планируете летать в диспетчерской зоне аэропорта, ночью или рядом с запретной зоной, то нужно заранее отправить план полета в Центр организации воздушного движения.

Можно летать на свой страх и риск, но штрафы будут существенными – от 20 до 50 тысяч рублей.