«Ласточки» полетят по городам

Курсировать по маршрутам наземного метро будут современные электропоезда "Ласточка", всего планируется запустить 22 состава. Фото: Алексей Кунилов

На минувшей неделе на московском форуме «Российская неделя государственно-частного партнерства» глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ презентовал проект наземного метро, который власти уральской столицы планируют реализовать совместно со Свердловской железной дорогой. Мэр заявил, что стоимость проекта составит более 100 млрд рублей, первый участок новой транспортной системы планируется запустить уже в следующем году.

Наземное метро – это кольцевая железная дорога, которая свяжет Екатеринбург с городами-спутниками: Ревдой, Первоуральском, Среднеуральском, Верхней Пышмой, Березовским, Сысертью и Арамилем. Еще в 2019 году, когда вопрос со строительством подземного метро в столице региона застопорился из-за нехватки финансирования, власти стали рассматривать альтернативный вариант – метро наземное. Идея удачно попала в федеральный тренд: в 2021 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании в правительстве открыто заявил, что подземку для городов-миллионников строить пока нецелесообразно – нужно делать ставку на железную дорогу.

– Считаю железную дорогу перспективным видом городского транспорта, который приносит городу одни плюсы, – его необходимо развивать и дальше. Опыт городского железнодорожного транспорта, который успешно действует в Москве, необходимо перенести на всю страну. Сейчас рассматриваем возможность запустить полноценный городской транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Севастополе, Новосибирске и Екатеринбурге, – сказал вице-премьер.

Маршрут «Новокольцовский»

В июле этого года на международной выставке ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о создании первого маршрута наземного метро – «Новокольцовского». Его протяженность составит 31 км – от станции Екатеринбург-Сортировочный до аэропорта Кольцово. Курсировать по маршруту будут «Ласточки»: в одну сторону электропоезда будут следовать через поселок Кольцово, в обратную сторону – через «Сима-ленд», ЭКСПО и студенческий кампус.

– Успешный запуск Московского центрального кольца показал, что в крупных агломерациях интеграция железнодорожных маршрутов в городскую сеть может стать эффективным решением. Недавно аналогичный проект стартовал в Перми, и он тоже пользуется большим спросом – мы уже отмечаем рост пассажиропотока. В Екатеринбурге с его городами-спутниками наземное метро может дать еще больший эффект. Оно принципиально изменит транспортный каркас агломерации и обеспечит серьезный потенциал для развития мобильности населения на долгосрочную перспективу, – отметил Иван Колесников.

Проект маршрута уже подготовлен, для его запуска нужно дополнительно построить 7,4 км железнодорожных путей и три станции. Планировалось, что маршрут начнут вводить в эксплуатацию в 2024 году, но, по словам Орлова, это произойдет раньше.

– До конца сентября планируем приступить к строительству ветки в микрорайоне Новокольцовский. Отсюда ее нужно протянуть до Компрессорного, чтобы выйти на существующую железнодорожную сеть. Там у нас уже полукольцо сформировано, когда приведем его в порядок, можно будет запускать городскую электричку. В следующем году в кампус заселяются студенты: мы сдаем пять общежитий, там будут проживать 8,5 тысячи человек. Учебные корпуса здесь к этому времени построить мы не успеваем, поэтому студентов нужно будет возить на учебу, а самый удобный способ – городская электричка, – рассказал мэр Екатеринбурга на московском форуме.

Маршрут «Юго-Западный»

Параллельно власти проектируют второй маршрут наземного метро – «Юго-Западный». Он пройдет по микрорайонам ВИЗ, Ботаника, Вторчермет, Академический, Солнечный, Широкая Речка и ВИЗ-Правобережный, образуя кольцо вокруг Екатеринбурга. Общая протяженность маршрута – 43 км. К кольцу подведут железнодорожные ветки из городов-спутников: Ревды, Первоуральска, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Сысерти и Арамиля. Таким образом, Екатеринбургская агломерация получит общую транспортную магистраль.

Маршрут технически сложный: необходимо дополнительно построить 23,1 км железнодорожных путей и 13 станций. Вдобавок для экономии земельных ресурсов и снижения шумности участок кольца в Академическом будет подземным – там спроектируют тоннель, над которым разместятся парковки, спортплощадки и зоны отдыха. Этой работой займется крупный екатеринбургский застройщик – компания «КОРТРОС Холдинг», с ней на ИННОПРОМе-2022 администрация Екатеринбурга и СвЖД заключили дополнительное соглашение.

– Маршрут подземной электрички в Академическом составит около трех километров. В Москве такой проект давно реализован – это бесшумный и очень быстрый транспорт. Чем больше транспорта, тем ближе Академический будет к местам приложения труда и центрам интересов граждан. Приступить к строительству планируем через два года, за это время подготовим проект, – рассказал на ИННОПРОМе директор группы компаний «КОРТРОС» в Екатеринбурге Вениамин Голубицкий.

Еще один нюанс: чтобы закольцевать «Юго-Западный» маршрут, придется строить мост через Верх-Исетский пруд. По словам главы СвЖД Ивана Колесникова, это будет путепровод «двойного назначения» – там расположатся и автомобильные, и железнодорожные пути.

Пустить «Ласточку» по маршруту планируется к 2030 году, она будет курсировать с интервалом 10–15 минут. Проезд из Екатеринбурга в города-спутники и в обратном направлении будет осуществляться по единому билету.

– Сейчас мы готовим документы, необходимые для принятия решений о тарифах. Общая стоимость проекта наземного метро составит более 100 млрд рублей, – сообщил Алексей Орлов на столичном форуме.

Какие эффекты

Свое мнение по наземному метро на ИННОПРОМЕ-2022 высказал экс-губернатор Свердловской области, бывший начальник СвЖД, а ныне председатель совета директоров холдинга «Синара – Транспортные Машины» Александр Мишарин:

– Екатеринбург – самый плотный город из миллионников, и единственная возможность для его роста – модернизация транспортной системы. Когда мы готовились к созданию комплекса ЭКСПО, пригласили европейских архитекторов. Первое, что они попросили – вертолеты. Полетали над Екатеринбургом и сказали: «У вас уникальное место, вам нужна другая транспортная сеть». То есть все начинается с правильной транспортной сети – когда она создана, вокруг вырастает грамотная, комфортная инфраструктура. Поэтому создание кольцевой железной дороги сегодня жизненно важно для уральского мегаполиса.

Между тем у специалистов пока немало вопросов по проекту. Очевидно, что стоимость проезда на кольцевой электричке будет выше, чем на других видах общественного транспорта – устроит ли это жителей? Если стоимость проекта наземного метро превышает 100 млрд рублей, то что мешает реализовать проект подземки, который стоит 90 млрд? Будут ли пользоваться электричкой жители Верхней Пышмы, куда уже запущена трамвайная линия, и нужна ли электричка Академическому, если туда тоже тянут трамвайную ветку?

Власти Екатеринбурга обещают в ближайшее время дать ответы, а также назвать точные сроки начала строительства обоих маршрутов. На сегодняшний день известно, что финансирование многомиллиардного проекта пойдет из нескольких источников: федерального и регионального бюджетов, средств СвЖД и самой уральской столицы. Кстати, главы городов Екатеринбургской агломерации уже подписали дорожную карту реализации проекта, но подробности пока не сообщают.

Наземное метро, по прогнозам транспортников, позволит увеличить пассажиропоток внутри Екатеринбурга с 233 млн поездок ежегодно до 300 млн. Маршрутная сеть электричек в границах агломерации вырастет в три раза, а маятниковая миграция достигнет рекордной отметки – 400 тысяч человек ежесуточно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперштаба по социальной и экономической стабильности в регионе назвал проект наземного метро одним из приоритетных.

– Он позволит значительно повысить качество жизни людей, и мы будем его реализовывать, – подчеркнул глава региона.

От подземки не отказываемся Мэрия Екатеринбурга приостановила работу над проектом второй ветки подземного метро в октябре прошлого года. Решение было принято на федеральном уровне. В декабре на пресс-конференции со СМИ Алексей Орлов заявил, что полностью отказываться от строительства подземки в уральской столице не собираются. – У нас есть мысли не о развитии второй ветки метро, а о продлении действующей. Город расширяется, и логично было бы построить одну-две станции для удлинения линии. Мы этим вопросом занимаемся, – сказал глава.