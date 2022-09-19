В Екатеринбурге объявят единый цвет троллейбусов

В Екатеринбурге завершается голосование по выбору цвета троллейбуса. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге завешается голосование среди жителей по выбору цвета троллейбусов. В какой оттенок они будут окрашены, объявят 21 сентября, рассказали в пресс-службе администрации города.

Жителям Екатеринбурга было предложено выбрать один цвет из четырех: красный, синий, желтый или оранжевый. Единый оттенок у троллейбусов появится к 300-летию столицы Свердловской области.

На приобретение нового электротранспорта Екатеринбургу из федерального бюджета выделят миллиард рублей. Еще 225 миллионов рублей добавят из местной и региональной казны. Всего город планирует приобрести 45 машин, обновив четверть троллейбусного парка. Современные модели с автономным ходом готовятся запустить в новые районы Екатеринбурга, где нет дополнительной инфраструктуры.

Первая партия троллейбусов поступит в город до конца 2022 года, остальные ждут в следующем году.

Напомним, голосование по выбору цвета для электротранспорта длилось в Екатеринбурге несколько дней.