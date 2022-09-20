Росавиация запретила летать в 11 российских аэропортов до конца сентября

До конца сентября Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 28 сентября. Информация опубликована на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

Временно запрещено летать в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Симферополя, Ростов-на-Дону, Элисты. Остальные воздушные гавани России продолжают работу в штатном режиме.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров через Москву, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды. Граждане узнать обо всех изменениях могут на официальных сайтах аэропортов.

Напомним, ранее Росавиация разрешила "ЮТэйр" увеличить частоту полетов из Екатеринбурга в Баку.