Дорогу осилит идущий и едущий

Даже по пути на работу Евгений Куйвашев на связи и готов решать рабочие вопросы по телефону. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня во всем мире проходит «День без автомобиля»: жители мегаполисов отказываются от использования машин и пересаживаются на экологически чистые виды транспорта – велосипеды, самокаты, трамваи, троллейбусы и метро. Пользуется популярностью акция и в Свердловской области. В ней принимают участие много людей: от политиков и спортсменов – до обычных горожан.

Задумываться о вреде автомобилей начали еще в 1970-х годах, когда в мире разразился топливный кризис – многие не могли себе позволить прожорливые машины той эпохи. И тогда люди стали задумываться, как жить по-другому.

И только спустя двадцать лет проблему тотальной автомобилизации стали рассматривать с точки зрения экологии и здорового образа жизни. Тогда как раз начали говорить об озоновых дырах, таянии ледников и парниковом эффекте. С 2000 года вся Европа начала на один день в году отказываться от личного автотранспорта, чтобы уменьшить вредные выбросы и показать, что велосипеды и общественный транспорт ничем не хуже.

В 2005 году к акции присоединилась Россия. Одними из первых 22 сентября пересели на велосипед жители Белгорода и Нижнего Новгорода, а затем подключились жители других городов.

Акция, которая проходит в Екатеринбурге наравне с Москвой, одна из самых массовых в стране. Многие свердловские политики добираются на работу на велосипедах и электросамокатах, а кто-то в этот день совершил пешую прогулку – благо, погода позволяет. Например, нередко ходит на работу пешком губернатор Евгений Куйвашев. Впрочем, руководителя региона можно заметить и на велосипеде – он несколько раз принимал участие в велопробеге вокруг Шарташа.

Его примеру следуют и члены свердловского правительства В их числе исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

– Вообще, стараюсь больше ходить пешком. А так дома есть самокат и велосипеды – катаюсь на них в выходные. Как активный участник велосипедного движения, считаю, что надо делать выделенные дорожки для велотранспорта и тех же самокатов, потому что люди вправе пользоваться пешеходным тротуаром, а движение по проезжей части – это очень опасно, – рассказал «ОГ» Юрий Биктуганов.

Юрий Биктуганов пользуется хорошей погодой и добирается до работы на велосипеде. Фото: Павел Ворожцов

Участие в акции принял и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он находится в отличной спортивной форме, и тоже сегодня без устали крутил педали велосипеда..

– С удовольствием принял участие в акции – мышцы натренированные, чувствую себя хорошо, – поделился Леонид Рапопорт. – У меня дома есть несколько велосипедов, часто на них катаемся с семьей. А в долгосрочной перспективе, я уверен, люди будут чаще пользоваться экологически чистыми видами транспорта, и это будет способствовать здоровому образу жизни. Также мне очень нравится наше метро – по моему мнению, оно одно из самых красивых.

Как и положено министру спорта, Леонид Рапопорт в хорошей физической форме. Фото: Павел Ворожцов

А вот депутат Законодательного собрания региона и профессиональный гонщик Сергей Карякин сегодня пересел с автомобиля на электросамокат. После багги, который развивает скорость до 120 километров в час, он кажется тихоходным. Однако, говорит спортсмен, нельзя сравнивать профессиональный и любительский транспорт.

– Самые распространенные сегодня самокаты развивают скорость до 25 км/ч. Этого достаточно, чтобы комфортно и без пробок передвигаться по городу. Кстати, во время соревнований мы специально берем с собой электрический самокат, чтобы ездить по лагерю. Да и в повседневной жизни горожане все чаще используют такой вид транспорта. Помимо экологичности, стоимость его аренды почти такая же, как у каршеринга, но до нужной точки можно добраться гораздо быстрее, чем на машине.

Автогонщику Сергею Карякину покоряются, кажется, все виды транспорта, имеющие колеса. Фото: Павел Ворожцов

«День без автомобиля» – повод позаботиться не только об окружающей среде, но и собственном здоровье, считает директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Кроме того, в моду сегодня входят велосипедные туры:

– Каждую неделю устраиваю себе день без автомобиля – катаюсь на своем любимом велосипеде в Академическом районе или Юго-Западном парке Екатеринбурга. Это хорошая кардионагрузка, стараюсь проехать 35–40 км. Сейчас велотуризм набирает популярность, ведь это экологично и доступно каждому.

Эльмира Туканова еженедельно совершает 40-километровые велопрогулки. Фото: из личного архива Эльвиры Тукановой

Без машины проще – Каждый день гоняю по городу на моноколесе. Во-первых, не стою в пробках, во-вторых, такой вид транспорта – экологически чистый. (Олег Гречишкин, житель Екатеринбурга) – Пересела на электросамокат три года назад в разгар пандемии – тогда было страшно заходить в общественный транспорт. Сейчас привыкла – и езжу (Наталья Шадрина, жительница Невьянска) – Пока тепло, езжу на велосипеде – получается гораздо быстрее, чем на автомобиле. (Александр Мадьяров, житель Верхней Пышмы) – Сегодня решил поехать на работу в офис на сигвее. Моя машина почти все лето стоит в гараже – не люблю стоять в пробках. (Алексей Черкасов, житель Екатеринбурга) – В поездке на велосипеде важна не скорость: это удовольствие, хороший вариант – выйти из зоны комфорта и изменить привычный образ жизни. (Анна Григорьева, жительница Первоуральска)