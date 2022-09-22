Пассажиры "Ласточки" сэкономят на проезде от Екатеринбурга до Красноуфимска

Проезд на "Ласточке" от Екатеринбурга до Красноуфимска обойдется дешевле, чем на автобусе. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области смогут сэкономить на проезде в "Ласточке" от Екатеринбурга до Красноуфимска. Билет в одну сторону на электричке обойдется пассажирам в 470 рублей.

Региональная энергетическая комиссия установила тариф на проезд в электропоезде, который будет следовать из столицы Среднего Урала до Красноуфимска, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Сейчас билет на автобусе до Красноуфимска стоит почти 700 рублей, поездка на "Ласточке" обойдется примерно на 30% дешевле.

Запустят комфортабельную электричку этой осенью, об этом в своем telegram-канале сообщал губернатор Евгений Куйвашев.

"Добраться до города можно будет из Екатеринбурга без пересадки на станции Дружинино", – рассказал глава региона.

Проект по запуску новой комфортной электрички правительство Свердловской области реализует совместно со СвЖД. Губернатор поручил региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства запустить скоростной электропоезд "Ласточка" в города, расположенные на севере Среднего Урала, вплоть до Ивделя. После того, как поезда начнут ходить на станции, главы северных городов должны будут продумать автобусные маршруты до ж/д остановок.

Напомним, со 2 сентября "Ласточка" начала курсировать по направлению Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар. Пассажиры пишут в социальные сетях довольные отзывы о проезде в электропоездах. Жители хвалят удобства вагонов: мягкие кресла, розетки для зарядок и санузлы.