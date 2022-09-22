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Общество / Авто и транспорт
22 сентября 2022, 12:56

На Среднем Урале инспекторы ГИБДД нашли сотни нарушений при проверке автобусов

  Валерия Белякова
Проверка

Инспекторы ГИБДД проверили 2,5 тысячи автобусов в Свердловской области. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Больше 2,5 тысяч автобусов, в том числе 300 единиц, перевозящих детей, проверили на Среднем Урале сотрудники ГИБДД. Инспекторы выявили 695 нарушений, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Проверки проходили в рамках профилактической операции "Автобус". У ста машин инспекторы обнаружили технические неисправности. У 16 автобусов в конструкцию были внесены изменения без согласия ГИБДД. У одного были неисправны рулевое управление и тормоза, при этом автобус работал на линии и перевозил людей. 35 транспортных средств не имели техосмотра, еще столько же использовались без тахографов.

Нарушения зафиксировали среди водителей. 22 шофера не имели необходимых документов для работы. В Нижнем Тагиле, Богдановиче, Заречном и поселке Пышме были задержаны 6 человек, у которых не было прав на управление. Инспекторы проверили 256 водителей-иностранцев. В Богдановиче один мигрант был задержан для дальнейшего выдворения. В отношении еще одного иностранца составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства. 

В Сысерти сотрудники ГИБДД пресекли 2 факта нарушения правил перевозки групп детей. В Екатеринбурге и в Заречном транспортировка пассажиров осуществлялась без лицензии. В итоге 8 автобусов были направлены на специализированные стоянки. 57 проверок инспекторы инициировали в отношении должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

Напомним, в Березовском в аварию попал рейсовый автобус, при обгоне он врезался во встречный КамАЗ. Пострадали пять человек.

Областная газета Свердловской области

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