В Свердловской области отремонтировали более 20 километров дорог к туробъектам

Одна из приоритетных задач в рамках нацпроекта — связать комфортными и безопасными дорогами популярные у свердловчан места. Фото: Алексей Кунилов

Дороги к туристическим объектам в регионе ремонтируют благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В том числе идет восстановление 8 км обхода села Покровское на территории Артемовского ГО, вблизи военно-исторического парка "Покровский рубежЪ".

Этот перспективный проект, поддержанный главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым, появился из одноименного фестиваля реконструкторов, проходившего под Артемовским. Организаторы создают общественное пространство с интерактивными площадками времен наполеоновских войн, реформ Петра Первого, а также Первой мировой и Великой Отечественной войн. На развитие парка направлена субсидия из областного бюджета.

Кроме того, работы ведутся на подъездных дорогах к поселку Гари, где по поручению губернатора планируется создать туристический центр. На эти цели из региональной казны направлено 84 миллиона рублей.

"Еще год назад мы задумали создать в Гаринском районе туристический центр для рыбаков, охотников и путешественников. В экологически чистом районе, на берегу реки Сосьвы, построят станцию на 20 лодок, 9 домиков для гостей и баню. Центр начнет работу до конца года", — писал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Помимо повышения туристической привлекательности ремонт дорог имеет здесь высокую социальную значимость, обеспечивая транспортную доступность целого ряда сел и деревень, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, в рамках нацпроекта ведется восстановление 9 км автодороги Серов — Сосьва — Гари. Уже введено в эксплуатацию 5,4 километра на территории Гаринского ГО. Природный парк "Оленьи ручьи" также улучшает транспортную доступность. За 2021–2022 годы отремонтировано 14 км дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти на территории Нижнесергинского муниципального района.