Мэрия Екатеринбурга пообещала оставить стоимость парковки на уровне 30 рублей в час

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует более 2 600 платных парковочных мест. Фото: Павел Ворожцов

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал о тарифах на платную парковку и механизме взимания штрафов. По его словам, администрация приняла решение сохранить стоимость машиноместа на уровне 30 рублей в час — это одна из самых низких цен в России.

Алексей Бубнов напомнил, что оплатить машиноместо можно через приложение "Горпарковки", через паркомат, который принимает банковские карты и ЕКАРТУ, либо через личный кабинет на сайте "Парковочное пространство Екатеринбурга".

Тех, кто не оплатил парковку, выявляют с помощью спецкомплекса "Паркон": автомобили с этим оборудованием проверяют зоны действия платных парковочных мест и фиксируют номера машин. Штраф за неоплаченную парковку составляет 1 тысячу рублей.

"Машина — это не только право, но и ответственность. Лучше заплатить 30 рублей в час, чем платить штраф в тысячу рублей", — передает слова Алексея Бубнова пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день в Екатеринбурге действует более 2 600 платных парковочных мест, в будущем их число будет увеличиваться.