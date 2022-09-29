В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев, троллейбусов и автобусов

Движение общественного транспорта ограничат специалисты ЕМУП "Гортранс". Фото: Галина Соловьева

Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Малышева — Гагарина. Ограничения продлятся с 23:30 30 сентября до 4:30 3 октября и с 23:30 7 октября до 4:30 10 октября.

В указанные периоды по нечетной стороне улицы Малышева от конечной станции "Академическая" до остановки "Центральная гостиница" перестанут ходить троллейбусы № 6 и 7. Также изменится схема движения 6 трамваев и 6 автобусов. А именно:

трамваи № 5, 8, 13, 15, 23, 32 не будут курсировать от остановки "Уральский федеральный университет" до конечной станции "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях;

автобусы № 070, 077, 25, 58, 61, 94 начнут ездить через Мира — площадь Кирова — пр. Ленина — Гагарина — Малышева в направлении улицы Восточной.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гражданам необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения, передает пресс-служба мэрии уральской столицы.