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Общество / Авто и транспорт
29 сентября 2022, 18:32

На дорогах Свердловской области появятся метеопосты с информационными табло

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Сегодня в регионе работают 50 метеопостов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" появятся новые метеопосты с информационными табло, которые будут показывать водителям актуальную информацию о погоде и состоянии дороги. Сейчас в регионе работают 50 метеопостов.

Нацпроект подразумевает развитие в субъектах РФ интеллектуальных транспортных систем, которые включают в себя умные остановки и светофоры, детекторы транспорта, а также программное обеспечение, объединяющее все функции в единое целое. Такая система позволит регулировать транспортные потоки, работу дорожных служб, общественный транспорт, а также анализировать информацию.

Свердловской области на эти цели в 2022 году из федеральной казны было направлено 341,7 млн рублей, еще 20 млн рублей выделило региональное правительство.

Интеллектуальная система включает в себя также мониторинг погоды, который и осуществляют метеопосты. В режиме реального времени они определяют температуру воздуха и покрытия, интенсивность осадков, состояние проезжей части, коэффициент сцепления. Далее эти сведения направляются к специалистам управления дорог, и они принимают решение о необходимости проведения профилактических работ.

Два дополнительных метеопоста строятся в Екатеринбургской агломерации, а еще один — в Нижнетагильской. Они будут оснащены информационными табло для водителей, сообщает свердловский департамент информполитики.

Кроме того, в регионе растет число детекторов транспорта, которые помогают собирать статистику о потоках легкового, грузового, пассажирского транспорта, оценивать уровень транзитного и международного трафика, а также получать тепловую карту загруженности дорог. До конца года количество таких детекторов увеличится до 31.

Областная газета Свердловской области

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