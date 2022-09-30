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Общество / Авто и транспорт
30 сентября 2022, 12:13

В трамваях Нижнего Тагила меняется стоимость проезда

оплата проезда

Размер скидки "Тагильскому трамваю" компенсирует платежная система. Фото: Владимир Мартьянов

С 1 октября по 31 декабря 2022 года в городе будет действовать скидка на проезд в трамваях. Экономия составит 10 рублей за каждую поездку. 

Участниками акции могут стать:

  • пользователи карт "Мир" при оплате проезда с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay, установленных на мобильном устройстве с функцией бесконтактной оплаты NFC: телефоне, часах (пластиковые карты не подойдут);
  • пользователи Единых социальных карт "Уралочка" (выпускается на базе указанной платежной системы) при оплате как с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay на мобильном устройстве, так и картой.

По данным пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, скидка предоставляется при оплате как по полному тарифу (вместо 22 рублей будет списано 12), так и для льготных категорий граждан при предъявлении соответствующего удостоверения (вместо 14 рублей будет 4). За одну поездку можно приобрести до 4 билетов.

Уточняется, что акция "Проезд со скидкой 10 рублей" не работает с бесплатными пересадками повременно-пересадочной системы. Плата будет списываться со счета вновь.

Областная газета Свердловской области

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