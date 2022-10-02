Оформление развязки Кольцовского тракта с ЕКАД обойдется в 200 млн рублей

Суммарная площадь участка для оформления составляет 113 гектаров. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о внесении поправок в региональную госпрограмму развития транспортного комплекса. Согласно документу, на художественно-ландшафтное оформление развязки Кольцовского тракта с ЕКАДом будет выделено 200 млн рублей из областного бюджета.

Сама развязка имеет форму клевера, благоустраивать планируют пространство внутри колец, образованных съездами. Суммарная площадь участка для оформления составляет 113 гектаров.

"Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города", — сказал и.о. главы регионального минтранса Василий Старков.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что реконструкция десятикилометрового участка дороги, связывающей Челябинский и Тюменский тракты, началась в 2019 году. Дорога, которую построили в 90-е годы имела по одной полосе движения обе стороны и не справлялась с возросшим транспортным потоком.

Напомним, что 8 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет. Она позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть Екатеринбурга, а также объединить в транспортный каркас целый ряд значимых федеральных дорог: Пермский тракт, трассу М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт.