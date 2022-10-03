В России тестируют электронные водительские права

Водительское удостоверение в оригинальном виде должно быть с собой. Фото: с сайта Минцифры РФ

Минцифры и МВД России начали опытную эксплуатацию сервиса по предъявлению электронного водительского удостоверения (ВУ) в приложении "Госуслуги Авто". Граждане могут предъявить свои права в виде QR-кода.

Считать его сотрудники ГИБДД смогут с помощью служебных мобильных устройств с установленным специальным ПО. При этом по правилам автолюбители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

Как говорится на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в первой половине октября пройдет тестирование информационных систем МВД и Минцифры России. А уже во второй половине месяца в новой версии приложения будет доступно предъявление ВУ.

Напомним, мобильное приложение "Госуслуги Авто" было запущено в 2021 году. Сейчас в нем зарегистрировано более 2 млн пользователей. Гражданам в том числе доступно: оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, запись на регистрацию машины и замену водительских прав.