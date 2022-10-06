Вячеслав Володин предложил заложить федеральное финансирование на электротранспорт в регионах

Вячеслав Володин предложил регионам принимать участие в обновлении электротранспорта в городах. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил заложить в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы модель финансирования общественного электротранспорта. Об этом он заявил сегодня в ходе парламентских слушаний.

"Нам надо предложить модель, которую мы, возможно, отразим при рассмотрении бюджета — сейчас он поступил в Госдуму. И правильно было бы регионам не отмалчиваться и не отсиживаться, а взять на себя решение этого вопроса. Из‑за этого у нас были закрыты многие трамвайные и троллейбусные маршруты, потому что город не справился, а регион стоял в стороне", — отметил Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что при развитии городов необходимо делать ставку на экологичный транспорт. Таковым является трамвай, троллейбус, электробус. Однако самостоятельно осилить покупку данных видов транспорта в муниципалитетах не в силах из-за высокой цены. Стоимость одного троллейбуса сегодня составляет около 30 миллионов рублей, сдвоенный трамвай обойдется в два раза дороже — в более чем 60 млн рублей.

Напомним, Екатеринбург в 2022 году приобрел 45 новых троллейбусов, часть машин уже поступила в город. Средства на покупку выделялись из трех бюджетов.