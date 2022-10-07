Движение "Ласточек" между Екатеринбургом и Красноуфимском откроется 17 октября

Билет пассажирам по полному тарифу обойдется в 470 рублей, на проезд действуют все виды льгот, установленные на пригородном ж/д транспорте. Фото: Алексей Кунилов

С 17 октября начнется движение пригородных электричек "Ласточка" между Екатеринбургом и Красноуфимском. Продажа билетов на поезда уже открыта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Скоростные поезда будут курсировать утром и вечером, отправление из Екатеринбурга в 10:27 и 19:37. Из Красноуфимска в столицу Среднего Урала электрички будут уходить в 6:50 и 14:19. Время в пути составит 3 часа 20 минут. По маршруту предусмотрены остановки на станциях ВИЗ, Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка. Билет пассажирам по полному тарифу обойдется в 470 рублей, на проезд действуют все виды льгот, установленные на пригородном ж/д транспорте. Для удобства людей электрички оборудованы климат-контролем, системой очищения воздуха, розетками для зарядки гаджетов. В вагонах есть биотуалеты, также пассажиры могут разместить коляски и крупногабаритный багаж.

Ранее свердловчане из Екатеринбурга до Красноуфимска добирались на двух электричках с пересадкой на станции Дружинино. С запуском в работу прямых рейсов на "Ласточке" для жителей на 2 часа сократилось время в пути. Проработать маршрут областному минтрансу совместно с железной дорогой ранее поручил губернатор Евгений Куйвашев.

"Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на "Ласточке". Мы должны иметь планы – я уже думаю, даже вплоть до Ивделя. Мы должны выстроить вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска", – сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания по северным территориям.

В организации беспересадочного маршрута Екатеринбург – Красноуфимск участвовали Свердловская и Горьковская железные дороги, в ведении последней находится участок от Дружинино до Красноуфимска. Был проработан график движения. Также именно для данного пригородного направления были поставлены двухсистемные "Ласточки" серии ЭС1. Они способны переключаться с постоянного тока на переменный и обратно при движении по путям с разным видом электрификации.

Напомним, в Свердловской области "Ласточки" курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов, Шалю, Кузино, Каменск-Уральский. Со 2 сентября скоростные электрички начали ходить из Екатеринбурга в Качканар.