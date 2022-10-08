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Общество / Авто и транспорт
8 октября 2022, 12:30

"Львята" перевезли 116,7 тысячи пассажиров по маршруту Верхняя Пышма – Екатеринбург

трамвай "Львенок"

Василий Старков: "Новый маршрут хорошо зарекомендовал себя у верхнепышминцев и екатеринбуржцев". Фото: Алексей Кунилов

Это данные за месяц действия нового межмуниципального трамвайного маршрута, движение по которому запустил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

О том, как сделать перевозки из Верхней Пышмы в Екатеринбург еще удобнее для граждан, обсудили на совещании в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. В частности речь шла о повышении скорости движения "Львят" на маршруте протяженностью 8,6 км. Это возможно сделать за счет средств организации дорожного движения и регулировки светофоров.

"Наша задача в том, чтобы сделать первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут комфортным для максимального числа пассажиров. Обеспечить ритмичное и бесперебойное курсирование подвижного состава между городами", – отметил глава министерства Василий Старков.

Известно, что по просьбам пассажиров расписание маршрута было скорректировано – организовано более равномерное распределение рейсов в течение дня. Кроме того, были добавлены рейсы в часы пик.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, чтобы свести к нулю возникновение технических проблем и связанных с ними отклонений от расписания, специалисты продолжают отлаживать и донастраивать работу трамваев и контактной сети.

Напомним, движение по первому в России межмуниципальному трамвайному маршруту было открыто 31 августа. Низкопольные трамваи "Львенок", курсирующие по маршруту № 333 Верхняя Пышма – Екатеринбург, могут перевозить до 155 человек за раз.

Областная газета Свердловской области

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