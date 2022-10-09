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Общество / Авто и транспорт
9 октября 2022, 17:31

Паром для автобусов и грузовиков начнет работать в Керченском проливе

  Валерия Белякова
Крымский мост

По мосту разрешено передвигаться только на легковых автомобилях. Фото: telegram-канал Сергея Аксенова

Автобусы и грузовики из Крыма в Краснодарский край будут перевозить на пароме до особого распоряжения. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом "Лаврентий" по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт Кавказ", — написал Сергей Аксенов.

Он отметил, что автомобили с грузоподъемностью до 3,5 тонн будут перевозить по маршруту порт Крым — порт Кавказ. Воспользоваться переправой жители смогут бесплатно. Пока по мосту разрешено передвигаться легковому транспорту. Железнодорожная линия будет работать штатно.

Также Сергей Аксенов добавил, что на объектах морского транспорта усилены меры безопасности. Досмотры машин и граждан проводят сотрудники линейного отдела полиции и предприятия "Крымские морские порты". 

Напомним, Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста. 

Областная газета Свердловской области

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