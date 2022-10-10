Туристы могут беспрепятственно передвигаться по Крымскому мосту

Для передвижения по Крымскому мосту туристы проходят процедуру досмотра. Фото: Полина Зиновьева

Для туристов открыли автомобильное движение по Крымскому мосту. Граждане проходят полную процедуру досмотра и могут беспрепятственно передвигаться с полуострова в Краснодарский край и обратно, об этом в своем telegram-канале сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой", — написала Зарина Догузова.

Работает паромная переправа. Железнодорожное сообщение работает в полном объеме, билеты на поезда имеются в свободной продаже. Задержанные ранее составы были направлены в Анапу, сейчас все пассажиры доставлены до пунктов назначения.

По данным федерального агентства по туризму, в Крыму и Севастополе на 8 октября находились около 50 тысяч туристов. У кого заканчивался срок поездки — бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Также с субботы для консультации туристов работает круглосуточный федеральный колл-центр: + 7 800 707-97-41 и 8 800 511-80-18. За двое суток на горячую линию поступило около двух с половиной тысяч звонков.

Напомним, для перевозки грузовиков и автобусов в Керченском проливе организована паромная переправа.