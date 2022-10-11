В Екатеринбурге разметка для электросамокатов и платных парковок появится в 2023 году

Разметка и знаки для движения электросамокатов в Екатеринбурге появятся в 2023 году. Фото: Галина Соловьева

В столице Среднего Урала разметка для платных парковок и средств индивидуальной мобильности будет нанесена в 2023 году. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Новая разметка и знаки потребуются для средств индивидуальной мобильности, в число которых внесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Изменения недавно внесены в правила дорожного движения.

"Сейчас мы изучаем изменения, на этой неделе планируем встречу с участниками рынка кикшеринга, будем смотреть, как мы можем реализовать это в следующем году, потому что разметку уже нанести невозможно — погодные условия не позволяют. На следующий год мероприятия будем планировать", — сообщил Алексей Бубнов.

На данные работы в бюджете Екатеринбурга необходимо запланировать затраты на 2023 год. Какая для этого потребуется сумма, станет ясно при расчете.

"Необходим временной промежуток, чтобы учесть это все в документах планирования, в том числе в проектах организации дорожного движения, это поэтапная работа", — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Напомним, изменения в правила дорожного движения Правительство РФ утвердило 7 октября 2022 года, теперь у электросамокатов и подобных средств передвижения появился особый статус.