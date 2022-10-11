В Свердловской области в 2023 году планируют отремонтировать 188 километров дорог

В этом году ремонты дорог на Среднем Урале планируют завершить в конце октября. Фото: Павел Ворожцов

188 километров дорог регионального значения планируют отремонтировать в 2023 году на Среднем Урале. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

"На 2023 год у нас запланировано финансирование по капитальному ремонту — 2,2 млрд рублей, по другим видам ремонта — 3,5 млрд рублей. Готовимся отремонтировать 188 километров дорог регионального значения", — отметил Денис Чагаев.

По его словам, в этом году капитальный ремонт в Свердловской области провели на 46 километрах дорог, текущий — на 137 км. На оба вида работ было предусмотрено 4,5 млрд рублей. Сейчас все объекты находятся на завершающей стадии, закончить ремонты планируют в конце октября.

В Екатеринбурге в 2022 году отремонтировали 38 участков дорог протяженностью 39 км, также в порядок приведены тротуары, заменен бортовой камень. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКАД) в столице Среднего Урала сделано 15 участков городских магистралей.

"В настоящее время мы заканчиваем дорогу на улице Фурманова от Машинной до 8 Марта, к 15 октября работы должны завершиться. Общая сумма финансирования на 2022 год у нас составила 1 млрд 582 млн рублей, из них из федерального бюджета выделено 872 млн рублей в рамках нацпроекта БКАД, регионального — 500 млн рублей, 210 млн — средства собственного бюджета муниципального образования Екатеринбург", — рассказал на пресс-конференции заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

В рамках нацпроекта БКАД в Свердловской области в 2022 году запланировали отремонтировать 87 дорожных объектов. Работы проводят в Нижнем Тагиле (в порядок приводят 14,9 километров дорог), а также на крупных объектах в Екатеринбурге: 7 Ключей — Большой Исток, ЕКАД от Челябинского до Тюменского тракта, путепровод у концерна "Калина".

Также в столице Среднего Урала в 2023 году готовятся заменить 27 светофорных объектов.

Напомним, в следующем году в Екатеринбурге планируют нанести разметку и установить новые знаки для средств индивидуальной мобильности.