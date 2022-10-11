В Гортрансе Екатеринбурга наблюдают кадровый дефицит

По данным профсоюза, в Гортрансе не хватает 788 водителей и 1 124 кондукторов. Фото: Галина Соловьева

Из екатеринбургского муниципального предприятия (ЕМУП) "Гортранс" ежемесячно увольняются по 10–15 водителей. Об этом журналисту "Областной газеты" сообщил член профсоюза филиала ЕМУП и шофер автобуса Дмитрий Зенков.

Причиной ухода водителей Дмитрий Зенков называет низкие зарплаты и напряженный график работы. Из-за этого не устраиваются работать и кондукторы. По словам члена профсоюза, сегодня в системе Гортранса не хватает 788 водителей автобусов, трамваев и троллейбусов, а также 1 124 кондукторов.

"Если это перевести на транспортные единицы, то это 400 машин дополнительно выходили бы на линии города, если бы у нас был комплект водителей. Тогда интервал движения соблюдался бы, не по 40 минут был бы", — рассказывает Дмитрий Зенков.

По его словам, действующие кондукторы вынуждены работать по две смены. На переработки в выходные дни идут и некоторые водители.

"Работа напряженная, и люди не хотят автобус водить за 30–35 тысяч в месяц. Это ответственность, у нас количество камер увеличилось — штрафы приходят, с водителей вычитают потом. По транспортной отрасли средняя зарплата по региону 52 800. У меня такая сумма примерно получилась в мае, когда в выходные выходил. То есть 4 дня в месяц отдыхал. У человека накапливается усталость. А здесь какой отдых, люди вынуждены без отдыха почти работать, чтобы прокормить свою семью", — делится член профсоюза.

Он отмечает, что из-за нехватки водителей увеличивается интервал в движении муниципального общественного транспорта. Дмитрий Зенков рассказал, что 70% водителей автобусов, трамваев и троллейбусов Екатеринбурга выводят на линии утром, чтобы горожане могли добраться на работуи не жаловаться на задержки.

"Самый мизер — 30% остается во вторую смену, когда люди хотят уехать домой, это после семи, восьми вечера. Там и получается интервал 40–50 минут", — добавляет Зенков.

По словам Дмитрия Зенкова, администрация Екатеринбурга заключает невыгодные контракты с ЕМУП, выделяя недостаточное количество средств. Оформление договорных обязательств происходит ежегодно 1 июля.

В прошлом году энергетики отключали напряжение у троллейбусов из-за неуплаты за электроэнергию. Сотрудники профсоюза уже написали в мэрию Екатеринбурга.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что сложившуюся в ЕМУП "Гортранс" ситуацию обсудят на совещании у главы 12 октября.

Напомним, ранее в екатеринбургской мэрии сообщали об обновлении парка троллейбусов на 2023 год.