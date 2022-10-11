На финишной прямой

Ремонт дорог в Свердловской области выполнен на 95 процентов. Фото: Полина Зиновьева

На состоявшейся вчера в Екатеринбурге пресс-конференции подведены предварительные итоги дорожного сезона в Свердловской области. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона рассказал, сколько денег было выделено в этом году на ремонт дорог, и какие важные объекты удалось завершить раньше срока.

Работы, несмотря на середину октября, на некоторых участках еще ведутся, но дорожники обещают все сдать в срок. В общей сложности в этом году в регионе будут отремонтированы более 180 километров полотна, почти треть (107 километров) – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сумма, выделенная из бюджетов разных уровней на реконструкцию и содержание дорог в 2022 году, составила 30,3 миллиарда рублей, это на 11,3 процента больше, чем в прошлом году.

– Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева в этом году нам удалось существенно увеличить объем средств, привлеченных из федерального бюджета. Также 2,3 миллиарда составляют средства инфраструктурного кредита, который в прошлом году защитил глава региона на строительство социальных объектов и дорог, – рассказал заместитель министра Денис Чегаев.

В рамках нацпроекта в этом году закольцевали ЕКАД. Движение по новому участку вместе с Президентом России Владимиром Путиным открыл глава региона Евгений Куйвашев в начале сентября. «Стройка века» получила дополнительное федеральное финансирование, поэтому машины по Екатеринбургской кольцевой автодороге пустили на два года раньше, чем планировалось.

Кроме того, в регионе сейчас модернизируют еще два важных транспортных узла: идет реконструкция участка ЕКАД «7 ключей – Большой Исток», там дорогу расширяют с двух до четырех полос, продолжается строительство развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Движение автомобилей на этих объектах не останавливается, но затруднено.

А вот водители, которые вынуждены были два сезона стоять в бесконечных пробках в районе развязки на пересечении Объездной и улицы Луганской в Екатеринбурге, наконец-то теперь могут спокойно двигаться. Реконструкция транспортного узла завершилась, ограничения на мосту сняты.

– Сейчас заканчиваем ремонт на улице Фурманова, отрезок от 8 Марта до Машинной. Мы планировали завершить работы в следующем году, но с учетом опережающего финансирования закончим к 15 октября, – рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Всего же в Екатеринбурге в этом году отремонтировали 38 участков дороги общей протяженностью 39 километров. Идет работа по созданию доступной среды: так, тротуары на более чем тысяче перекрестков теперь имеют плавные съезды, несколько лестниц оборудовали пандусами.

Особое внимание сейчас уделяется качеству дорожных работ. Специалисты лаборатории управления автомобильных дорог Свердловской области проверяют состав, физико-механические свойства и расход асфальтобетонной смеси, толщину, сцепление и уплотнение слоев, стойкость к образованию колеи и износоустойчивость покрытия, рассказал замминистра.

Дорожники уже приступили к составлению планов на 2023 год. По данным Дениса Чегаева, в следующем году планируется отремонтировать не менее 188 километров дорог, это больше, чем в этом сезоне. Из них капитальный ремонт проведут на 72,6 километра и на 115,6 километра обновят дорожное покрытие. На эти цели предполагается направить около 5,7 миллиарда рублей.

Мнения Игорь НЕВОЛИН, риелтор, Нижний Тагил: – Приходится по работе много колесить по городу и пригородам. За последние годы многие дороги, в том числе и неосновные, привели в порядок. Проезжал недавно по Кленовой улице, вместо разбитой грунтовки – ровный асфальт. В Дзержинском районе дороги делают. Поселки Верхняя Черемшанка и Ольховка стали доступными. Исинский тракт ремонтируют. У меня много знакомых, которые работают в Тагиле, а живут в поселке Баранчинском. Ездить приходится через Кушву. Хорошо, если бы построили дорогу в Тагил через Лаю. Это сократило бы путь втрое. Иван ПЕРЕВОЗОВ, предприниматель, Первоуральск: – Занимаюсь перевозками. Плохих дорог в нашем городском округе намного больше, чем хороших. Дорога по кольцевой совсем убитая, трасса, ведущая в Билимбай и в Дружинино. Заплатки делают раз в пару лет, а настоящего ремонта давным-давно не было. Олег КОРНЕВ, водитель, Сысерть: – Живу с семьей в Сысерти, работаем с тестем в Екатеринбурге. Утром – на работу, вечером – домой. После сдачи развязки через трассу М-5 и открытия нового участка ЕКАД вздохнули с облегчением. Ездим без пробок с ветерком. Дорога получилась очень крутая, повороты и въезды/съезды эргономичные, даже скорость не приходится сбрасывать. В самой Сысерти улицы и тротуары тоже ремонтируются, асфальтируются. Приятно и проехаться, и пройтись. Вадим КЛИМОВ, юрисконсульт торговой компании, Екатеринбург: – В этом году по делам нашей фирмы ездил в Краснотурьинск, Нижний Тагил, Нижнесергинский, Ачитский и Красноуфимский районы. Дороги отличные, местами – по раздельным направлениям. Плюс инфраструктура – заправки, кафе, площадки для отдыха. Поразило, что повсеместно появились заасфальтированные ответвления от основной трассы – в небольшие населенные пункты, дома отдыха.

ИНФОРМАЦИЯ Развязка у концерна «Калина» в Екатеринбурге Строительство развязки, которая соединяет Октябрьский, Кировский и Чкаловский районы, идет полным ходом. Параллельно действующему путепроводу, движение по которому не останавливается, возводятся два новых. Одновременно ведется строительство новых путепроводов через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино. Работы по реконструкции развязки планируется завершить к концу 2024 года, их общая стоимость превышает шесть млрд рублей. Благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева реконструкцию развязки у концерна «Калина» удалось включить в национальный проект «Безопасные качественные дороги», а также добиться софинансирования этого объекта из федерального бюджета. Столицу Среднего Урала окольцевали 7 сентября этого года был открыт завершающий участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, связавший Полевской тракт с Челябинским (М-5). Протяженность новой шестиполосной трассы – по три полосы в каждом направлении – 11,4 км. Участие в открытии принял Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что завершение ЕКАД – важный этап развития надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны. Евгений Куйвашев подчеркнул, что ЕКАД дает новые возможности для развития расположенных вблизи крупных транспортно-логистических центров. Он также поделился с главой государства планами расширить северное полукольцо ЕКАД до четырех полос и попросил включить проект в программу по развитию транспортного коридора «запад – восток» на 2023–2024 и последующие годы.

СПРАВКА Длина Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — 94,3 км. Ее пересекают три федеральные и три основные региональные трассы, которые радиально выходят из города и делят кольцо на шесть участков. Автомагистраль выводит за пределы городской черты 60–80 тысяч автомобилей в сутки.