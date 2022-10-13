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Общество / Авто и транспорт
13 октября 2022, 12:08

Крупнейшие инфраструктурные проекты Свердловской области представлены на международной выставке

стенд Свердловской области

Участники выставки делятся профессиональным опытом, обсуждают реализацию пятилетней программы развития дорожного хозяйства до 2027 года и нацпроекта БКД. Фото: департамент информполитики Свердловской области

X Международная специализированная выставка "Дорога 2022" проходит с 12 по 14 октября в Казани. На ней представлены проекты, которые лично курирует глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

По данным департамента информполитики Свердловской области, регион презентует опыт строительства крупнейших современных объектов, реализуемых в рамках нацпроекта БКД. Среди них развязка у "Калины" и Екатеринбургская кольцевая автодорога.

"Губернатор Свердловской области добился их включения в нацпроект и привлек федеральное финансирование. Благодаря этому мы на два года раньше плана запустили движение по замыкающему участку ЕКАД. А также смогли приступить к строительству современной развязки возле концерна "Калина", — рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков.

Напомним, 8 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет. Она позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть города, а также объединить в транспортный каркас целый ряд значимых федеральных дорог: Пермский тракт, трассу М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт.

Еще один масштабный проект – развязка у "Калины", которая  соединяет сразу три района города: Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч. Там с нуля возводятся два новых путепровода, которые пройдут параллельно действующему.

Областная газета Свердловской области

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