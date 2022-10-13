Участок будущего маршрута Казань — Екатеринбург открыли в Свердловской области

До 2024 года вся трасса Пермь — Екатеринбург в границах Свердловской области будет расширена до 4 полос. Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Сегодня открыли расширенный 15-километровый участок Пермского тракта вблизи Ачита. Обновленная дорога станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, торжественная церемония транслировалась в режиме видео-конференц-связи на международной выставке "Дорога 2022". Участие в открытии дороги по ВКС принял и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Он подтвердил, что Средний Урал активно включился в работу по созданию скоростного маршрута М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, который строится по поручению президента РФ Владимира Путина и при содействии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По словам замначальника ФКУ "Уралуправтодор" Владимира Тельнова, на всем протяжении участка 4 полосы разделены парапетным железобетонным блоком. Обустроена разворотная петля с освещением. Разметка нанесена термопластиком.

Добавим, всего на территории региона проходит 139 км федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Работы по ее расширению ведутся в несколько этапов. В 2021 году был завершен капремонт 26-километрового участка в районе Бисерти. В этом году дорожники работают в Ачитском районе. Предстоит расширить еще 3 участка общей протяженностью 68 км.

Напомним, по территории Свердловской области пройдет 43 км четырехполосной трассы М-12, которая перейдет в Пермский тракт в районе Ачита. По предварительным расчетам, благодаря новой автодороге водители смогут вдвое сократить время в пути между Казанью и Екатеринбургом — с 14 до 7 часов.