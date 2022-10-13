В Нижний Тагил начали поступать новые трамваи

Красно-белый вагон в промышленной упаковке доставили в депо «Новая Кушва» на КамАЗе и поставили на рельсы. Фото: Сергей Казанцев/Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижний Тагил приехал первый из 12 частично низкопольных трамваев, которые закупили для города в рамках нацпроекта «Экология». До конца года трамвайный парк пополнят восемь вагонов, еще четыре начнут курсировать в следующем году.

В настоящее время в Нижнем Тагиле действует 11 трамвайных маршрутов, ежедневно на линии выходит до 62 единиц подвижного состава. Вопрос о том, что городской электропарк нуждается в обновлении, поднимался неоднократно. В результате в августе этого года областное правительство приняло решение направить Нижнему Тагилу на эти цели 830 миллионов рублей. Деньги были выделены в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Выбор остановили на модели 71–412 производства «Уралтрансмаш», которую представили на выставке ИННОПРОМ в 2018 году и успешно протестировали на улицах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Вагон имеет низкопольную среднюю часть и подходит для маломобильных граждан. Трамвай достаточно просторный: в салоне могут поместиться 178 человек.

Было решено купить 12 таких трамваев. Во вторник первый из них доставили на КамАЗе в депо «Новая Кушва» и поставили на рельсы. Перед выходом на линию он пройдет сборку, наладку оборудования и обкатку. Параллельно будет вестись оформление всех необходимых документов. Планируется, что это произойдет в течение нескольких недель.

– Вагон для нас новый, будем смотреть, как он себя ведет, – отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. – Думаю, что новые вагоны тагильчане смогут увидеть во всех районах города. Планируем их использовать на большинстве маршрутов.

Следующий вагон планируют привезти в пятницу. Затем их будут поставлять по графику завода-производителя.

Как пояснил «Облгазете» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, обновление трамвайного парка позволит сделать поездки тагильчан более комфортными и освежить вид городских улиц, убрав с линии вагоны, выработавшие свой ресурс. Когда всю новую партию трамваев запустят в эксплуатацию, старые усть-катавские вагоны, которые еще можно встретить в городе по будням в часы пик, уберут из регулярного использования. Самых крепких «старичков» оставят в резерве на случай крайней необходимости, а остальные спишут или утилизируют.

Ретро для экскурсий В августе в Нижний Тагил привезли еще два трамвая 71–415Р, стилизованных под ретро-вагоны. Они были подарены городу правительством Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Ретро-трамваи будут использовать для проведения обзорных и тематических экскурсий. Сейчас их тоже обкатывают и оформляют необходимые документы.

Транспортная реформа уперлась в кадры В Екатеринбурге также обновляют электротранспорт. В 2023 году мэрия планирует приобрести 45 новых троллейбусов, на четверть обновив троллейбусный парк. Однако транспортная реформа упирается в кадровый дефицит. На прошлой неделе член профсоюза филиала ЕМУП «Гортранс» Дмитрий Зенковзаявил о нехватке 788 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, а также 1 124 кондукторов. Среди причин ухода сотрудников Дмитрий Зенков назвал низкие зарплаты и напряженный график работы. Он также отметил, что именно нехваткой водителей объясняется увеличение интервала в движении муниципального общественного транспорта, особенно в вечернее время. – Если это перевести на транспортные единицы, то при полном комплекте водителей на линии города дополнительно выходили бы 400 машин, – пояснил Дмитрий Зенков. В минувший вторник глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание на эту тему. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, обсуждались механизмы снижения дебиторской задолженности предприятия, а также пути привлечения новых кадров. О принятых решениях будет сообщено в ближайшее время.