Свыше 26 тысяч автомобилей в сутки проезжает по новому участку ЕКАД

Запуск движения на замыкающем участке ЕКАД позволил вывести заметную часть автомобильного трафика за городскую черту. Фото: Полина Зиновьева

Дорожники замерили интенсивность движения на новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). В начале сентября его открыли президент РФ Владимир Путин вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Завершения строительства ЕКАД жители уральской столицы ждали около 30 лет. Автодорога позволит разгрузить транспортную сеть Екатеринбурга, а также объединить целый ряд значимых федеральных дорог: Пермский тракт, трассу М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт.

"ЕКАД — это другое качество жизни, это экология, это безопасность, это удобство для транзитного транспорта", — сказал глава региона на открытии дороги, обращаясь к президенту. Тогда же губернатор заявил о желании расширить северное полукольцо ЕКАД до четырех полос и попросил поддержать проект, включив его в программу по развитию транспортного коридора Запад — Восток в 2023–2024 и последующие годы.

Как отметили в департаменте информполитики области, третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги представляет собой шестиполосную дорогу с разделением встречных потоков. Протяженность участка составляет 11,4 километра. На нем обустроено две эстакады, один путепровод над железнодорожными путями и многоуровневая клеверная развязка на пересечении с Челябинским трактом.

Добавим, 13 октября на территории Среднего Урала открыли участок будущего маршрута Казань — Екатеринбург.

Читайте также:

Оформление развязки Кольцовского тракта с ЕКАД обойдется в 200 млн рублей.