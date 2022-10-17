Между Екатеринбургом и Красноуфимском запустили "Ласточку"

Запустить новый маршрут удалось благодаря продуктивной работе СвЖД, свердловского правительства и личному участию губернатора. Фото: пресс-служба СПК

Сегодня электропоезд "Ласточка" осуществил свой первый рейс по маршруту Екатеринбург — Красноуфимск​​​​, разработанному по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Протяженность маршрута — 224 километра, время в пути в среднем составит 3 часа 20 минут.

Две пары скоростных поездов будут курсировать утром и вечером. Из Екатеринбурга "Ласточки" будут отправляться в 10:27 и 19:37. Из Красноуфимска поезда пойдут в 6:50 и 14:19. По маршруту предусмотрены остановки на станциях ВИЗ, Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Красноуфимска по полному тарифу составит 470 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: пресс-служба СПК

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрия Брусянина, планируется запустить "Ласточку" в Серов в ежедневном режиме. Прорабатывается вопрос сообщения с Челябинском. "Для этого мы взаимодействуем с правительством Челябинской области, с Южноуральской железной дорогой и Свердловской железной дорогой", – добавил он.

Напомним, Евгений Куйвашев в июле поставил областному министерству транспорта и дорожного хозяйства задачу проработать совместно с железной дорогой возможность продления маршрутов современных электричек.