Катись по-новому

Электросамокаты уйдут на «зимние каникулы» только после установления отрицательных температур и снежного покрова. Фото: Алексей Кунилов

До недавнего времени Правила дорожного движения никак не регулировали передвижение электросамокатов. Не определен был и статус человека, который передвигается на двух колесах – пешеход он или водитель. Наконец с 1 марта следующего года вступят в силу важные изменения в ПДД, которые утвердило Правительство РФ. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) станут отдельным видом транспорта. В грядущих нововведениях разбирались корреспонденты «ОГ».

Уже соблюдено

В Екатеринбурге в ближайшие дни проведут совещание, участниками которого станут представители городской администрации, ГИБДД и сервисов по прокату электросамокатов. На встрече подведут итоги текущего сезона и разработают план по дальнейшему развитию системы кикшеринга (сервисы проката электросамокатов. – Прим. ред.) в Екатеринбурге.

– Вопросов, которые нужно проработать нам вместе, немало. Это и введение единых правил работы кикшеринга в городе с учетом изменений в ПДД. Также в повестке тема разметки парковок, выделенных полос и другие нюансы, – рассказал пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев.

Представители кикшеринга уверяют, что поправки в ПДД не приведут к особым изменениям в правилах работы сервиса. Нововведения актуальны для частных владельцев транспортных средств, так как скорость самокатов, предназначенных для аренды, изначально была системно ограничена 25 км/ч, вес транспортных средств не превышал 35 кг, а сам сервис предназначался для пользователей старше 18 лет.

– Мы всегда соблюдали те правила, которые, по сути, вступят в силу в следующем году. Например, нашим пользователям в обучающих материалах мы всегда рекомендовали выбирать для движения велосипедную дорожку, если ее нет — тротуар (где приоритет у пешехода), и только в исключительных случаях – обочину дороги, – добавил Денис Балакирев.

Как отметили представители сервиса прокатов, на предстоящем совещании не обойдут стороной и тему безопасности. Напомним, в конце августа итогом подобного заседания стало решение об ограничении скорости самокатов во время городских праздников. Председатель транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков тогда заявил, что во время массовых мероприятий на участке проведения праздника будут снижать скорость электросамокатов и сокращать число парковок для них. Это станет единым стандартом для всех кикшеринговых компаний.

Что нового

Самое важное в пакете изменений с 1 марта 2023 года – будет дано официальное разрешение для электросамокатов любой массы ездить по правому краю проезжей части на дорогах, где разрешена максимальная скорость до 60 км/ч. Делать это можно будет людям старше 14 лет. Разгоняться на электросамокате на таких участках можно будет не более 25 км/ч. По сути, СИМы приравняли к велосипедам, на двухколесном байке разрешено, согласно ПДД, передвигаться практически везде (в правом ряду по дорогам общего пользования, по тротуарам и обочинам. – Прим. ред.) за исключением скоростных трасс. На СИМах, которые едут по дороге, должны быть тормоза и фары.

Получение водительских прав для управления электросамокатом вступающие в следующем году изменения не предполагают.

Согласно тексту постановления, движение СИМов можно будет регулировать специальными дорожными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от того, есть в регионе необходимая инфраструктура или нет. При совместном передвижении пешеходы получают приоритет перед пользователями различных средств для передвижения. Переходить дорогу по пешеходному переходу можно будет только спешившись.

– На электросамокате я передвигаюсь уже два сезона. Этим летом попал в аварию, как раз пересекал перекресток и не заметил столбика на тротуаре, влетел в него: получил несколько переломов, пришлось проводить операцию, в больнице лежал две недели. Железо не пострадало. Как только я восстановился, снова стал ездить на самокате на работу. Если бы в правилах раньше была предусмотрена обязанность спешиваться при пересечении дороги, то, может, и в аварию не попал бы, – рассказал житель Екатеринбурга Игорь Немытов.

На электросамокатах нередко ездят и дети. Согласно новым правилам, дошкольники (дети до 7 лет) могут пользоваться СИМом только в сопровождении взрослых. Пользователи до 14 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, в пределах пешеходных зон.

Сезон не заканчивается

Между тем на дворе уже середина осени, а электросамокаты с улиц Екатеринбурга пока убирать не собираются. Сезон продолжается, задаются вопросом горожане?

– Определенных временных рамок по этому вопросу нет. По мере похолодания продолжительные поездки становятся менее комфортными. Тем не менее самокат остается удобным способом перемещения на относительно короткие расстояния. По статистике сервиса, протяженность большей части поездок на электросамокатах составляет 5–7 км. Такие поездки комфортны и в условиях поздней осени, – отметил Денис Балакирев.

Как отметил представитель кикшеринга, каждое транспортное средство оснащено специальным модулем, который позволяет сервису в круглосуточном режиме находиться на связи с устройством. Как только погода краткосрочно портится (выпадают осадки, появляется гололедица или температура падает ниже нуля), самокаты автоматически становятся временно недоступными для аренды (в приложении сервиса появляется соответствующее сообщение). Как только погода вновь становится подходящей для поездок на самокатах, пауза снимается и возможность аренды возвращается. Как только дневная температура воздуха опустится ниже нуля и установится снежный покров, самокаты уйдут на «зимние каникулы».

Частные пользователи по большей части уже перестали ездить на своих электросамокатах.

– Холодно и мокро. Путь от работы до дома занимает более получаса, расстояние приличное, и ездить уже некомфортно, руки и лицо мерзнут, поэтому убрал до весны, – поделился Игорь Немытов.

Особый вид Изменения в Правила дорожного движения были внесены постановлением Правительства РФ от 6 октября 2022 года № 1769. Поправки закрепили особый вид транспорта — средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся: электросамокаты; электроскейтборды; гироскутеры; сегвеи; моноколеса; прочие аналогичные устройства.

Что изменится для владельцев электросамокатов С 1 марта 2023 года перемещаться на электросамокате можно будет со скоростью до 25 км/час. Пользователям СИМов разрешено ездить по велосипедным дорожкам; велопешеходным дорожкам; проезжей части велосипедной зоны; велосипедной полосе; пешеходной зоне (только если вес электросамоката до 35 кг); по тротуару (если нет велосипедной дорожки). При совместном движении приоритет сохранят за пешеходами: владелец самоката должен уступить пешеходу. Но на велодорожке пешеходам придется пропустить СИМ или велосипед.